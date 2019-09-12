Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!

Yeşil elma: Vücudun savunmasını güçlendiren polifenollerle doludur.
Kayısı:
İçerdiği lutein ile Alzhemier'a karşı koruma sağlar.
Ahududu:
Antioksidanların yanı sıra A, C ve E vitaminleri için zengindir.
Yeşil çay:
Bağışıklık sisteminin fazla çalışmasını engeller.
Kapari:
İçerdiği kuersetin ile ateş düşürücü etki sağlar.
Çörek mantarı:
Koruyucu, sağlıklı bakterilerin çeşitliliğini artırır.
Yeşil lahana:
Bağışıklığı destekleyen C vitamini ile doludur.
Yaban mersini:
Günde 250 gram tüketmek kandaki bağışıklık hücrelerini çoğaltır.
Hindiba:
Kanserle savaşan biyoaktifler içerir.
Üzüm suyu:
Biyoaktiflerle dolu olması sayesinde bağışıklığı güçlendirir.
Çiya tohumu:
Zengin Omega-3 yağ asitleri içeriği ile kalbinizi korur.
Nektarin:
Günde iki adet tüketmek yemek borusu kanseri riskini azaltır.
Meyan kökü:
Viral enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
Kuru üzüm:
İçerdiği ursolik asit, kan sağlığını korur.
Siyah sarımsak:
Vücudun süper savaşçıları T hücrelerinin üretilmesini sağlar.
Brokoli:
Bağışıklığı güçlendiren C vitamini sayesinde grip virüsü ile savaşır.
Susam tohumu:
Lif zenginidir. Kolesterolu düşürür, faydalı bakterileri besler.
Nar:
Faydalı bakterileri besleyerek bağışıklık sistemini en güçlü hale getirir.
Ispanak:
C vitamini, betakaroten ve birçok antioksidanla doludur.
Arpa:
Lif açısından zengin olması sayesinde kalp sağlığı için oldukça yararlıdır.
Kızılcık suyu:
Virüslerin çoğalmasını önleyen interferonları artırır.
Kestane:
İçerdiği ellajik asit, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini fark etmesini sağlar.
Zeytin yağı:
Oleik asit ve oleokantal gibi bağışıklığı destekleyen bileşenler içerir.
İstiridye:
Bağışıklık üzerinde uyarıcı etki yapan peptitlerden bol miktarda içerir.
Böğürtlen:
Bağışıklığı güçlendiren ellajik asitten bol miktarda içerir.