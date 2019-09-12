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Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!
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Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!

Kanserden bunamaya kadar hastalıklardan korunmanın formülleri. Harvard Üniversitesi’nden Dr. William Li, doğru beslenme yöntemleriyle hastalıklardan korunmanın yolunu 5 formülle anlattı. Bu formüllerden ikincisi bağışıklığı güçlendirmek.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:26
Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!

Yeşil elma: Vücudun savunmasını güçlendiren polifenollerle doludur.

Kayısı:
İçerdiği lutein ile Alzhemier'a karşı koruma sağlar.

Ahududu:
Antioksidanların yanı sıra A, C ve E vitaminleri için zengindir.

Yeşil çay:
Bağışıklık sisteminin fazla çalışmasını engeller.

Kapari:
İçerdiği kuersetin ile ateş düşürücü etki sağlar.

Çörek mantarı:
Koruyucu, sağlıklı bakterilerin çeşitliliğini artırır.

Yeşil lahana:
Bağışıklığı destekleyen C vitamini ile doludur.

Yaban mersini:
Günde 250 gram tüketmek kandaki bağışıklık hücrelerini çoğaltır.

Hindiba:
Kanserle savaşan biyoaktifler içerir.

Üzüm suyu:
Biyoaktiflerle dolu olması sayesinde bağışıklığı güçlendirir.

Çiya tohumu:
Zengin Omega-3 yağ asitleri içeriği ile kalbinizi korur.

Nektarin:
Günde iki adet tüketmek yemek borusu kanseri riskini azaltır.

Meyan kökü:
Viral enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Kuru üzüm:
İçerdiği ursolik asit, kan sağlığını korur.

Siyah sarımsak:
Vücudun süper savaşçıları T hücrelerinin üretilmesini sağlar.

Brokoli:
Bağışıklığı güçlendiren C vitamini sayesinde grip virüsü ile savaşır.

Susam tohumu:
Lif zenginidir. Kolesterolu düşürür, faydalı bakterileri besler.

Nar:
Faydalı bakterileri besleyerek bağışıklık sistemini en güçlü hale getirir.

Ispanak:
C vitamini, betakaroten ve birçok antioksidanla doludur.

Arpa:
Lif açısından zengin olması sayesinde kalp sağlığı için oldukça yararlıdır.

Kızılcık suyu:
Virüslerin çoğalmasını önleyen interferonları artırır.

Kestane:
İçerdiği ellajik asit, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini fark etmesini sağlar.

Zeytin yağı:
Oleik asit ve oleokantal gibi bağışıklığı destekleyen bileşenler içerir.

İstiridye:
Bağışıklık üzerinde uyarıcı etki yapan peptitlerden bol miktarda içerir.

Böğürtlen:
Bağışıklığı güçlendiren ellajik asitten bol miktarda içerir.

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Anahtar Kelimeler:
KanserSağlıkHaberKkt
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