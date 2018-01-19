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Kanseri semptomlarından önce teşhis edebilen test denendi

Sekiz kanser türünü erken teşhis edebilen kan testinin bin hasta üzerinde denendiği açıklandı.

19 Ocak 2018 Cuma 14:44
Kanseri semptomlarından önce teşhis edebilen test denendi
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ABD'de Johns Hopkins Üniversitesinden araştırmacılar, yeni geliştirilen kan testinin yumurtalık, karaciğer, akciğer, mide, pankreas, yemek borusu, kolon ve meme kanseri teşhisi konmuş bin hastada denendiğini ve testin kanser hastalarının yüzde 70'inde doğru sonuç verdiğini kaydetti.

Araştırma ekibinden Dr. Cristian Tomasetti, BBC'ye yaptığı açıklamada, kanserin erken teşhisinin çok önemli ve kan testi sonuçlarının heyecan verici olduğunu kaydetti.

Kanser türlerinin bazılarının tarama yöntemleriyle teşhis edilemediğini belirten Tomasetti, bu kan testinin kanser hücrelerinin kanda bıraktığı çok küçük izleri saptadığını aktardı.

Testin kanseri semptomlarından önce tespit edebildiğini söyleyen Tomasetti, bu kan testinin kanserden ölümlerin azaltılmasına büyük etkisi olacağını ifade etti.
 

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