Kanserin ilk uyarıcı işareti: Her şey bu belirtiyle başlıyor!

Yemek borusu kanseri olarak bilinen özofagus kanseri hastalar için büyük risk oluşturuyor. Dr. Deborah Lee, yutma güçlüğünün genellikle yemek borusu kanserinin ağzınızı midenize bağlayan tüpte başlayan ilk belirtisi olduğu konusunda uyarıyor. Yutma sorunları genellikle insanlar çok hızlı yemek yiyip içtiklerinde veya yiyeceklerini düzgün çiğnemediklerinde ortaya çıkıyor. Ancak Dr. Deborah Lee'ye göre disfaji , yemek borunuzda bir tümör olduğu haberini verebilecek en erken uyarı işaretidir.

KANSER YEMEK BORUSUNUN ALT UCUNDA BAŞLIYOR

Ağzınızı midenize bağlayan tüpte başlayan özofagus tümörü konumu, yemek yediğinizde semptomların sıklıkla ortaya çıktığı anlamına gelir. Erken teşhis, hayatta kalma oranlarını artırabilir, ancak hastalığın belirtilerini "tespit etmek zordur", bu da semptom farkındalığını ön plana çıkarır. Dr Lee, Express'e şunları söyledi: "Özofagus kanseri genellikle yemek borusunun alt ucunda başlar. "Muhtemelen asit reflü bölgesi olduğu için kanser orada gelişiyor ve bu çok asidik ortamda yavaş büyüyor.

ÇEŞİTLİ BELİRTİLER GÖRÜLÜYOR

Büyüdükçe yemek borusunun alt kısmını tıkar, yani yutması zorlaşır. Yiyecekler bazen boğaza takılıyor, rahatsızlığa neden oluyor... ve öksürüğe, mide bulantısına, kusmaya ve salyaların akmasına neden oluyor." Dahası, mide bulantısı ve hazımsızlık da dahil olmak üzere gıdayla ilgili diğer semptomlar da baş göstermeye başlayabilir.

İştahınız da darbe alabilir ve sonuç olarak kilo vermeye başlayabilirsiniz.

Bu semptomların dışında, özofagus kanserinin diğer anlatı işaretleri şunları içerir:

Mide ekşimesi veya asit reflü

Hazımsızlık belirtileri (çok gaz çıkarmak gibi)

İyileşmeyen öksürük

Boğuk ses

Yorgun hissetmek veya hiç enerjiye sahip olmamak

Boğazınızda veya göğsünüzün ortasında ağrı (özellikle yutkunurken).

TEŞHİS İÇİN FARKLI TESTLER YAPILIYOR

Dr Lee şunları ekledi: "Doktorunuz endişeleniyorsa, sizi bir endoskopi - daha yakından bakmak için ağzınızdan ve yemek borusundan geçen ince bir tüp içindeki bir teleskop - olması için hastaneye sevk edecekler. Bir biyopsi - küçük bir doku örneği - herhangi bir anormal bölgeden alınabilir ve daha yakından incelenmek üzere laboratuvara gönderilebilir. BT taraması veya endoskopik ultrason taraması gibi ileri testler gerekebilir."

KEMOTERAPİ VE RADYOTERAPİ GEREKEBİLİR

Doktor, yemek borusu kanserinin ameliyatla tümörü çıkarmak ve bazen yemek borusunu açık tutmak ve yiyecek ve sıvıların geçişine izin vermek için stent yerleştirilmesi ile tedavi edildiğini açıkladı. Kemoterapi ve radyoterapi gerekebilir” dedi.