Karaciğer ve böbreği temizler, idrar söktürür, selüliti azaltır...

Bitkiler günümüze kadar birçok amaç ile kullanılmış olup hala kullanılmaya devam edilmektedir. Sadece yemek olarak değil, ilaç hammaddesinden, tıbbın çeşitli tedavi yöntemlerine kadar süregelen kullanılan maddelerdir.

Bitki çayları faydaları, içerisinde bulunan fitokimyasal bileşenler, vitamin ve minerallerden gelmektedir. Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek konu hakkında bilgiler verdi.

BİTKİ ÇAYLARININ BAŞLICA FAYDALARI NELERDİR?

Her bitkinin farklı faydası vardır fakat genel olarak özellikleri şu şekildedir:

Emziren kadınlarda sütü artırır.

Mide ve sindirim sistemi şikayetlerini azaltır.

Stresi azaltır. Uyku sorunlarını giderir.

Mide ve sindirim sorunlarını yatıştırır.

Karaciğer ve böbreği temizler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

İdrar söktürür.

Selüliti azaltır.

Romatizmal rahatsızlıklar için kullanılır.

Deri döküntüsüne yol açan cilt hastalıklarının belirtilerini hafifletir.

Gastrit ve ülseratif kolit tedavisinde etkilidir.

Sabah bulantılarını hafifletir.

Alerji belirtilerini azaltır.

Karaciğeri çalıştırır.

Mensturasyon dönemi ağrılarını hafifletir.

BİTKİLER VE FAYDALARI

Ginseng- Papatya; Anti stres

Kedi otu – Oğul Otu – Lavanta; Gevşeme

Sarı kantaron; Keyif

Biberiye; Sindirim sistemi ve konsantrasyon

Isırgan; İdrar söktürücü – Bağışıklık sistemi güçlendirici – Selülit giderici – karaciğer , böbrek temizleyici

Kuş burnu; Romatizma Ağrısı – Kötü Kolestrol – Kanser Önleyici – Bağışıklık – Soğuk Algınlığı – Şekere Karşı Koruyucu – Yüksek C Vit. – Antioksidan

Mısır püskülü; İdrar Söktürücü – Ödem Atıcı – İdrar Yolu Temizleyici

Kekik; Ağız İçi Yaralar -Öksürük- Hazımsızlık – Boğaz Ağrısı

Zencefil; Taşıt Tutması – Hamilelik Bulantısı – Yağlı Besin Sindirimi

Yasemin; Mide, diş, menstrüasyon dönemi ağrısı

BİTKİ ÇAYI NASIL İÇİLMELİ?

Klor- kireç oranı düşük ve kaliteli içme suyu kaynatıldıktan sonra 1 dk dinlendirilir , çayını yapacağınız bitkinin yaprağı bir tutam eklenir. Sonrasında 10-15 dakika çayın demlenmesi ile birlikte tüketilebilir. Yaprakları süzüldükten sonra aynı gün içerisinde içilmesi gerekir.

GÜNDE KAÇ FİNCAN BİTKİ ÇAYI İÇİLMELİ?

Demlediğiniz oran ve içeceğiniz bitkiye göre değişmekte olup günde 1-2 ile 3-6 fincan arası tüketebilirsiniz bu tamamen içeceğiniz bitki türüne göre değişmektedir. Rahatlamak ve uyku sürecine destek olmak istiyorsanız uykudan 30 dk önce, sindirim sistemine iyi gelsin istiyorsanız yemeklerden 30-45 dk sonra 3 kez içebilirsiniz. Bitki çayını her gün haftalarca üst üste tüketmek böbrekler üzerinde yük oluşturacağı için arada bitkilerde değişiklik yapılmalı ve / veya ara verilmelidir.

*Tanı konulmuş bir rahatsızlığınız var ise hekiminize danışmadan kimsenin listesini uygulamayınız.