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Karaciğer Yağlanmasında Beslenmenin Önemi

Uzman Diyetisyen Ali Özören'in bugünkü köşe yazısı...

06 Kasım 2021 Cumartesi 10:04
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Karaciğer Yağlanmasında Beslenmenin Önemi
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Merhaba sevgili okurlar,

Bugünkü köşe yazımda günümüzde hızla artış gösteren karaciğer yağlanmasından ve beslenme ile olan ilişkisinden bahsetmek istedim. Kan tahlilleri, biyopsi ya da ultrason ile teşhis edilen karaciğer yağlanması, özellikle erkeklerde sıkça gözlenen ve asla ihmal edilmemesi gereken önemli bir sağlık problemidir. Başta alkol tüketimi olmak üzere obezite, gebelik, yüksek kolesterol, diyabet, yanlış beslenme ve yanlış yaşam tarzı gibi etmenler karaciğerin yağlanmasına neden olabilmektedir. Yapılan araştırmalara göre de yaşam biçimini ve beslenme tarzını değiştiren, ideal kilosuna ulaşan ve hastalığına uygun tedavi alan kişilerde yağlanmanın azaldığı gözlenmiştir.

Peki, karaciğerde meydana gelen yağlanmayı azaltmak için nasıl beslenmeliyiz ve ne yapmalıyız?

1.Sebze ve meyve gibi lifli besinlerin tüketimini artırın. Özellikle enginar, karaciğerde var olan toksik maddelerin atımına yardımcı olduğu için tüketilmesi önemlidir.

2.Omega-3 yağ asitleri karaciğerde biriken yağ seviyesini olumlu anlamda değişmesine katkı sağladığı için balık gibi omega-3 yağ asit içerikli besinleri tüketmeye özen gösterin.

3.Şarküteri ürünlerden (salam, sosis, sucuk, vb.) ve sakatatlardan uzak durun.

4.Yoğun karbonhidrat ve basit şeker tüketimini azaltın.

5.Kızartılmış ürünlerden ve aşırı kuruyemiş tüketiminden kaçının.

6.Paketli ve hazır gıdalarda katkı maddeleri ve koruyucu madde içerikleri yüksek olduğundan dolayı bu maddeler karaciğere yük oluşturarak olumsuz anlamda etki sağlamaktadır. Bu nedenle doğal ürünler tüketmeye özen gösterin.

7.Alkol tüketiminden kaçının.

8.Fazla kilonuz var ise uzman eşliğinde ideal kilonuza ulaşın.

9.Fiziksel aktivitenizi artırın.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.

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Ali Özören
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