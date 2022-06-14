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Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir?

Birçok şey karaciğer yağlanmasına neden olabilir ve arttırabilir. Gelin birlikte karaciğer yağlanmasının belirtilerini inceleyelim.

14 Haziran 2022 Salı 23:24
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Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir?
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  Karaciğer yağlanmasının birçok nedeni olabilir, bunlar düzensiz beslenmeler, fazla yağlı ürünler tüketme, paket gıdalar gibi etkenler olabilir. Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde normalinden fazla yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu yağlanmaların derecesi arttıkça karaciğerde iltihaplanmalar ortaya çıkar ve organ işlevlerinde azalmaya neden olur. Karaciğer yağlanmasının her vücutta dışa vurumu farklı olabilir.

Karaciğer Yağlanmalarının Belirtileri

Karaciğer yağlanması, erken bir evresindeyse kendine özgü bir belirti göstermeyebilir. Kişi günlük yaşamına devam edebilir ve bir sorun olmaz. Fakat yağlanma ilerledikçe karnın sağ üst köşesinde baskı hissetmeye başlanacaktır. Karaciğerin etrafını kaplayan yağ tabakası ilerledikçe kaburgaların arasına girerek ağrı oluşturmaya başlar. Karaciğer yağlanmasının diğer belirtileri de şunlardır;

  • Mide bulantısı, kusma
  • Çabuk yorulma
  • İştahsızlık
  • Enerji düşüklüğü, halsizlik
  • Göğüs ve karın bölgesinde ağrı

Karaciğer Yağlanmasının Nedenleri

Karaciğer yağ metabolizmasında önemli bir rolü olan organımızdır. Herhangi sebepten dolayı enzimler ve çalışma düzeni bozulursa dengeler kaybolur ve karaciğer yağlanmaya ve büyümeye başlar. Bunların değişmesine sebep olan birçok etken mevcuttur. Bunların başında sağlıksız beslenmek yer alır. Günlük hayatımızda yediğimiz masum gelen ama asla olmayan atıştırmalıklar, fazla yağlı besinler sebep oluyor. Karaciğer yağlanmasının bir diğer sebepleri de şunlardır;

  • Hareketsiz ve düzensiz yaşam tarzı
  • Sigara kullanımı
  • Obezite
  • İnsülin direnci, diyabet hastalığı
  • Yüksek kolestrol

Anahtar Kelimeler:
KaraciğerSağlıkKaraciğer Yağlanması
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