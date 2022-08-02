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Karanfil yağının bilmediğiniz kullanım alanları

Hoş kokusu ile yemek ve meşrubatları süsleyen karanfil, yağı ile de mucizeler yaratmakta. İşte karanfil yağının üç kullanım yöntemi!

02 Ağustos 2022 Salı 21:34
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Karanfil yağının bilmediğiniz kullanım alanları
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Karanfil yağı nasıl elde edilir?

Karanfil yağı; karanfilin kurutulmuş saplarından, çiçek ve tomurcuklarından yapılır. Tabii bunu kendiniz yapmak zorunda değilsiniz çeşitli baharatçılarda bu yağın hazır halini bulmanız mümkün. Gelelim üç bilinmeyen kullanım alanına.

Diş ağrısı için karanfil yağı

İster ağız gargarası olarak isterseniz de sprey olarak karanfil yağını diş ağrısı ve ağız içi iltihaplar için kullanabilirsiniz.

Rahatsız edici sivrisineklerden kurtulmak için

Karanfil yağının kokusu sivrisinekleri rahatsız eder. İki uygulama yöntemi var. Birincisi, bir damla karanfil yağı ile kreminizi karıştırarak cildinize sürebilirsiniz. İkincisi ise karanfil yağını pencerenizin önüne koyarak sinir bozucu sineklerin evinize davetsizce girmesini engelleyebilirsiniz.

Solunum yolu enfeksiyonları için karanfil yağı

Karanfil yağının solunum yolu enfeksiyonlarına da iyi geldiğini biliyor muydunuz? Karanfil yağı soğuk algınlığı ve virüsler için de etkili bir yöntem.

Anahtar Kelimeler:
KaranfilKaranfil Yağı
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