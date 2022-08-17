Karbonat ve sirkenin inanılmaz etkisi!

Her kadın titizdir ve her kadın evini temiz tutmak için çabalar. Bazı kadınlar ise bu konuda birden fazla alternatif deneyebilir.

Deterjanlar dışında evde kullanılabilecek bazı alternatif karışımlar, mikropların çabuk ölmesi konusunda yardımcı olabilir.

Özellikle klozet etrafında biriken mikroplar, sağlığımızı tehdit edebilir. Bu nedenle temizliğine daha fazla özen göstermemiz gerekiyor.

Banyo ve tuvalet temizliğine gösterilen özen, mikroplardan uzaklaşmamızı sağlayacaktır.

Bu noktada karbonat ve sirkeden yardım alabilirsiniz. Her konuda hayat kurtarıcı olan sirke, karbonat ile birleştiğinde iyi bir temizleyici oluyor.

Karbonat ve sirke ile yapacağınız karışım, sadece 30 dakika içerisinde klozetinizi tertemiz yapacaktır.

Peki, Klozet temizliğinde karbonat ve sirke nasıl kullanılır? İşte yanıtı...

Karbonat ve sirkenin klozet temizliğinde kullanımı

Klozetin içine bir su bardağı sirke dökün. Tuvalet fırçasıyla klozetin içini iyice fırçalayın. Sonra iki-üç dakika kadar bekleyin.

Bir kabın içine bir su bardağı kadar karbonat ekleyin ve üzerine de bir buçuk su bardağı sirke ilave edin. Çözeltiyi iyice karıştırın ve 10 dakika kadar bekletin.

Ardından karışımı klozetteki lekelere uygulayın. Biraz fırçalama yaptıktan sonra, 30 dakika boyunca klozeti durulamayın.

Bekleme süresi dolunca klozeti bol suyla yıkayın.