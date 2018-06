Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!

Günlük hayatınızda birlikte tüketmekten hoşlandığınız birçok farklı yiyecek kombinasyonu vücudunuzu zarar veriyor olabilir. Sağlığınızı ve kilonuzu olumsuz yönde etkileyen yiyecek kombinasyonlarını bu noktada önemli oluyor. İşte birlikte tüketmemeniz gereken yiyecek kombinasyonları...

KAVUN İLE KARPUZ

Lif bakımından oldukça zengin birer meyve olan kavun ve karpuzu, ana ya da ara öğünlerin yanında tüketmemelisiniz. Öğlen ya da öğle arası tüketebileceğiniz kavun ve karpuzu ayrı olarak tüketmeli, yanında su içmemelisiniz.

PROTEİN VE NİŞASTALAR

Protein ve nişasta karışımlı besinler sindirim sistemini zayıflatması ve kilo aldırması nedeniyle oldukça sağlıksız besinler arasında yer alıyor. Patates ve et tarzı menüleri çok seviyorsanız, bu kararınızı bir daha gözden geçirmelisiniz. Protein ve nişasta karışımı besinleri salata ya da sebze ile birlikte tüketmek en sağlıklı tercih olacaktır.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Yoğurt ve peynir gibi ürünleri nişastalı ürünler ile birlikte tüketmekten kaçınmalısınız. Protein kaynağı olan sütü sağlıklı bir biçimde sindirebiliyorsanız tek başına tüketmeniz sağlıklı bir seçim olacaktır.

En sık yapılan hatalardan birisi de yemeklerle birlikte meyve tüketmek. Meyveyi özellikle de nişastalı ürünler ile birlikte tüketirseniz, meyve içeriğinde yer alan şeker sindirimi engelleyen, zararlı bir yiyeceğe dönüşebilir.

FARKLI PROTEİNLER

Sağlıklı bir biçimde beslenmek istiyorsanız her öğünde protein içeren gıdalara ağırlık vermelisiniz. Her yiyeceğin vücut içindeki görevi ve sindirimi farklı olduğu için farklı et türleri aynı menü içinde tüketilmemelidir.

FARKLI SEBZELER

Sebzeler her yiyecek ile uyum sağlayan birer besin türü değildir. Sebzelerin yanında tüketilmesi önerilmeyen yiyecekler arasında süt, tatlı meyveler, şeker, karpuz ve kavun yer alıyor.

YEMEK SIRASINDA SU TÜKETMEK

Yemek sırasında su tüketmek çok sık yapılan bir işlem olsa da oldukça sağlıksız bir işlem. Yemek sırasında tüketeceğiniz su yemek suyuna karıştığı için midenizde ağırlığa ve şişkinliğe neden olabilir.