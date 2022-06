Karpuzun bilinmeyen faydaları

Karpuz düşük kalorilidir, antioksidanlar ve A ve C vitaminleri de dahil olmak üzere besinler bakımından süper zengin bir meyvedir. Ancak çok az insanın bildiği şey, karpuzun aynı zamanda güçlü sağlık yararları olduğudur. Karpuz kalbe, cilde, sindirime ve vücutta daha birçok organa iyi gelir, ayrıca kilo vermek için de iyidir.

Günümüzde karpuz hemen hemen tüm tropikal ve subtropikal bölgelerde yetiştirilmektedir. Çin en büyük karpuz üreticisidir. Türkiye ve Akdeniz çevresindeki ülkeler de karpuz üreten ülkelerdir. En çok karpuz üreten 5 ülke şunlardır:

- Çin

- Türkiye

- İran

- Brezilya

- Özbekistan



Karpuzun besin değeri

Karpuz, diğer yiyecekler gibi, makul miktarlarda ve dengeli bir diyetin parçası olarak yenmelidir. Karpuz, lutein, zeaksantin, kriptoksantin ve likopen gibi çok çeşitli karotenoidler içerir. Karotenoidler antioksidanlardır. Antioksidanların özellikle kanser ve kalp hastalığı gibi ciddi hastalıklarla bağlantılı olan serbest radikallere karşı hücreleri korur.

Karpuzlara likopen kırmızı rengi, zeaksantin ise sarı rengi verir. Likopen kalbin düzgün çalışmasına yardımcı olur ve prostat kanseri ve meme kanseri gibi belirli kanser türlerini önleyebilir. Ayrıca güneşin zararlı ışınlarına karşı cildin yoğun bir şekilde korunmasına katkıda bulunur.

Karpuz, A vitaminine dönüşen b-karotenoid içerir. 100 gr karpuz, bir yetişkinin günlük A vitamini ihtiyacının yaklaşık beşte birini sağlar. A vitamini özellikle göz sağlığına katkıda bulunur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Karpuz B1, B5 ve B6 gibi B vitaminlerini de içerir. Özellikle B6, kaygı ve korkuyu düzenlemeye yardımcı olduğu bilinen serotonin, melatonin ve dopamin gibi beyin nörotransmitterlerinin üretimine katılır.

Karpuz, sağlıklı cildi destekleyen ve bağışıklık sistemini güçlendiren mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. Karpuz, tansiyonu düşürmeye yardımcı olan mükemmel bir potasyum kaynağıdır.

Esas olarak karpuzunkabuğun beyaz kısmında bulunan L-Citrulline (L-Sitrülin), L-arginine dönüştürülen bir amino asittir. L-arginin ve L-sitrülin nitrik oksit üretimine katılır ve kan dolaşımını ve üre döngüsünü iyileştirir.

Karpuz mükemmel bir diyet lifi kaynağıdır. Diyet lifi, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını uyarır ve kolesterol seviyelerini kontrol eder. Karpuzun karbonhidrat içeriği 100 gr başına 7,55 gr'dır.

100 gram taze karpuzun besin değeri şu şekildedir:

Su: 91,45 gr

Kalori: 30 kcal

Protein: 0,61gr

Yağ: 0,15 gr

Karbonhidrat: 7,55 gr

Kalsiyum 7 mg

Magnezyum: 10 mg

Potasyum:112 mg

C vitamini: 8,1 mg

Beta karoten: 303 mcg

A vitamini: 569 IU

Likopen: 4532 mcg



Karpuzun sağlığa 10 faydası

Birçok kişi, karpuzun insan vücuduna sadece şeker ve su verebileceğine inanmaktadır. Bu nedenle insanlar sadece vücut ağırlığını ve kan şekerini artıracağı için yemenin faydasız olduğunu düşünürler. Ancak karpuz çok besleyicidir ve sağlığa birçok faydası vardır.

İşte karpuzun 10 faydası.

Vücudu derinlemesine nemlendirir

Yeterince su içmek vücudunuzun düzgün çalışması için gereklidir. Vücut ısısı, organlarınızın işleyişi ve hücrelere besin alması için yeterli suya ihtiyacı vardır. Su ihtiyacını karşılamak için günde 8 ila 10 bardak su içmenin yanında su bakımından zengin yiyecekleri de yiyebilirsiniz. Karpuz en çok su içeren yiyeceklerden biridir. Karpuzun yüzde 92'si sudur. Bu nedenle günlük su alımınızı sağlamak için mükemmel bir seçimdir.

Potasyum ve C vitamini bakımından zengindir

Karpuz, sağlığınıza faydalı besinlerin gerçek bir deposudur. Özellikle potasyum, magnezyum ve A ve C vitaminleri bakımından zengindir. Bunları sağlarken aynı zamanda oldukça düşük kalori verir. 150 gr'lık bir dilim sadece 46 kaloridir.

Kalp sağlığını iyileştirir

Karpuz, kalp sağlığını iyileştiren çeşitli besinler içerir. Kalp ve damar hastalıkları dünya çapında önde gelen ölüm nedenidir. Kalp krizi ve felç riskini azaltmanın en iyi yollarından biri sağlıklı ve dengeli bir diyet izlemektir. Yeterli ve dengeli beslenerek, kalp hastalıkları için 2 ana risk faktörü olan hipertansiyon ve yüksek kolesterol seviyesini azaltabilirsiniz.

Çalışmalar, karpuzda bulunan likopenlerin tansiyonu ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu kanıtlamıştır. Likopenler ayrıca yüksek kolesterol ile ilişkili oksidatif stresi sınırlamaya yardımcı olur. Ayrıca karpuzda bulunan başka bir organik bileşik olan sitrulin de kan damarlarının genişlemesine yardımcı olur ve bu da tansiyonu düşürür.

Karpuz ayrıca magnezyum, potasyum ve A, B6 ve C vitaminleri içerir. Tüm bu besinler ve vitaminlerin kalp üzerinde yararlı etkileri vardır.

Göz sağlığını korur

Karpuz göz sağlığı için de iyidir. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) ileri yaşlarda göz problemlerinin önde gelen nedenidir ve kör edebilecek yaygın bir hastalıktır. Çalışmalar, karpuzda bulunan likopenlerin bu hastalığa karşı güçlü bir savunma olduğunu kanıtlamaktadır. Likopen, sarı nokta hastalığının ilerlemesini önlemeye ve yavaşlatmaya yardımcı olur.

Cildi daha esnek, saçları daha dirençli hale getirir

A ve C vitaminleri cilt ve saç için mükemmeldir. Karpuz bu 2 vitaminin iyi bir kaynağıdır. C vitamininin kolajen üretimini uyardığı bilinmektedir. Cildi daha esnek ve saçları daha dirençli hale getiren bu proteindir. Araştırmacılara göre, C vitamini bakımından zengin yiyecekler yemek, kırışıklıkları azaltırken, cilt kuruluğunu önler.

A vitamini ise yüz de dahil olmak üzere cilt sağlığında önemli bir rol oynar. Çalışmalar, A vitamininin cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca, cildin daha hızlı iyileşmesine de yardımcı olur.

Zayıflatıcıdır

Karpuz, suyla doludur ve aynı zamanda düşük kalorilidir. Birçok çalışma karpuzun zayıflama etkilerini kanıtlamıştır. Bunun nedeni, karpuz gibi tokluk hissini koruyan düşük kalorili yiyecekler yemenin kilonuzu düzenlemeye yardımcı olmasıdır. Karpuz yerseniz, sadece az kalori tüketmekle kalmazsınız, olarak iştahınızı da bastırırsınız.

Kanser riskini azaltır

Araştırmalar karpuzdaki likopenler ve cucurbitacinsler adlı 2 maddenin kansere karşı etkili olabileceğini gösteriyor. Çeşitli çalışmalara göre, likopen bakımından zengin bir diyet kolorektal ve prostat kanseri riskini azaltır. Cucurbitacins ise tümörlerin gelişimini yavaşlatmaya yardımcı olur.

İltihap önleyici özellikleri vardır

Vücut içi iltihap çok sayıda kronik hastalıkla bağlantılıdır. Karpuzdaki likopenler, antioksidanlar ve C vitamini iltihaplanma sürecini yavaşlatır. Bu organik bileşikler ayrıca serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olur. Bu moleküller hücrelerin oksidasyonundan sorumludur.

Araştırmalar, sağlıksız bir diyete ek olarak karpuz tüketmenin iltihaplanma ve oksidatif stres belirteçlerini azalttığını göstermektedir.

Kas ağrısını hafifletir

Karpuzda doğal olarak bulunan sitrulin adlı amino asit, spor performansını artırır. Sitrülinin spordan sonra kas ağrısını azaltmaya yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bir diyet takviyesi olarak da mevcuttur.

Bunun nedeni sitrulinin vücudun daha fazla nitrik oksit üretmesine neden olmasıdır. Bu organik bileşik damarları genişletir. Bu, kalbinizin kanı vücuda pompalamak ve dolaştırmak için daha az çalışması gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle sitrulin kas ağrısını azaltır ve ayrıca kalp atış hızını dengeler.

Sindirimi iyileştirir

Karpuz su bakımından zengindir ve diyet lifi içerir. Bu 2 bileşen iyi sindirim için gereklidir. Su, sindirim sisteminden geçişi kolaylaştırırken, diyet lifi bağırsakların düzgün çalışması için oldukça önemlidir