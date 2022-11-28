Karton bardakla çay, kahve içenler dikkat!

Cam bardak yerine sıkça tercih edilen karton bardaklar özellikle pandemi dönemi ile yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştı. Hızlı şekilde tüketilen kahve ve çayların konulduğu karton bardakların aslında önemli sağlık sorunlarına neden olabildiği ortaya çıktı.

Kahve ve çayı karton bardakta tüketenler dikkat!

Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, karton bardaklarla ilgili konuşarak kullanım açısından hijyenik olduğu düşünülen karton bardakların iç ve dış yüzeylerinde plastik film kaplı olduğunu ve insan sağlığı açısından risk faktörü olduğunu ifade etti. Ayrıca Hindistan Teknoloji Enstitüsü, tarafından yürütülen karton bardakların zararları ise duyanları şaşırttı.

85-90 santigrat derecede saf suyu kağıt bardaklara döken uzman isimler, 15 dakika bekledikten sonra kağıt bardaklar içindeki su floresan mikroskobu altında analiz etmeye başladı.

Yapılan araştırmalar sonrasında ise karton bardaktan çıkan sonuçlara göre kağıt bardaktan sıcak sıvıyla temasta yaklaşık 10,2 milyar mikronaltı parçacık açığa çıktığı gözlemlendi.

Araştırmalara göre bir kağıt bardakta günde ortalama 3 normal fincan çay veya kahve içen kişi çıplak gözle görülemeyen 75 bin mikroplastik parçacığı yutmakta. Ayrıca karton bardak sıcak ile temas ettiği zaman pek çok hastalığı da beraberinde getiriyor.