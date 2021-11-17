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Kelliğe ve saç dökülmesine çözüm

Bıttım sabunu saç dökülmesini ve ağarmasını önlediği için birçok kişinin talebiyle karşılaşıyor. Uyuz, egzama, sedef ve mantara da iyi geldiği bilinen bıttım sabunu, doğal yollarla üretiliyor. Satıcılar, Türkiye'ye tatile gelen Arap turistlerin de ilgisini çeken bıttım sabununu alanların 1 tane değil, 3-5 paket alarak dükkandan ayrıldıklarını söylüyor.

17 Kasım 2021 Çarşamba 12:28
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Kelliğe ve saç dökülmesine çözüm
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Bursa'da Cumhuriyet Caddesi’nde yıllardır aktarlık yapan Reyhan Şenyıldız, "bıttım" sabununun antiseptik özelliği çok fazla bir sabun olduğunu söyledi. Bıttım sabununun saç dökülmesini ve kırlaşmasını önlediği gibi, kaşıntılı cilt hastalıklarına da da iyi geldiğini anlatan Reyhan Şenyıldız, "Bu sabun adeta dükkânımın küçük altını gibi. Kelliğe, uyuza, egzamaya, sedefe, mantara iyi geliyor. Yani düşünebildiğiniz her alanda ve genel temizlikte kullanılabilecek en güzel sabun. Ama bu sabunu saçlar döküldükten sonra değil, dökülmeden önce kullanırsanız iyi netice alırsınız. Kullanan insanlar bize geri dönüş yapıp teşekkür ediyor. Bu sabunu alan bir paket değil, 3-5 paket birden alıyor, çünkü yüzde yüz doğal" dedi.

"SAÇLARI KORUYOR, GÜRLEŞTİRİYOR"

Sattıkları bıttım sabunlarını yağlarıyla ünlü körfez bölgesinden getirttiklerini kaydeden Şenyıldız, "Bu sabun bize Edremit ve Ayvalık’tan geliyor. Bu sabunu vatandaşlara 15 liradan satıyoruz. Bıttım sabunu saçları koruyor, saçlar ipek gibi oluyor ve gürleşiyor. Ama kel olduktan sonra çok fazla faydasının olmadığını insanlara söylüyorum. Bu sabunu kullandıktan 6 ay sonra çıkmayan saçlar çıkmaya başlar. İnsanlar bu sabunu saçları dökülmeden önce kullanırsa saçlarında ne beyazlık olur, ne mantar, ne de egzama. Yani bu sabun saç diplerini tamamen temizliyor. Bu bıttım sabunu, menengiç yağı ile ham yeşil zeytinlerden yapılıyor. Bu sabunun içerisinde bir gram bile kostik yok. Yüzde yüz doğal. Herkesin bu sabunu kullanmasını tavsiye ederim’’ diye konuştu.

61 YAŞINDA AMA SAÇLARI JÖN GİBİ

Kadın aktarın kafe işleten eşi Reşat Şenyıldız ise, bıttım sabununu bizzat kendisinin de senelerdir kullandığını, saçlarının gürlüğünü ve siyahlığını buna borçlu olduğunu ifade ederek, "Ben çocukluğumdan beri bu sabunu kullanıyorum. 61 yaşındayım. Gelip burada benim saçlarımı kontrol edebilirler. Hatta çevremde arkadaşlar saçlarını boyatıyor musun diye soruyor. Hayır, boyatmıyorum. Ben sadece yıllardan beri bu sabunu kullanıyorum. Herkese de tavsiye ederim’’ dedi.

Bu arada, Bursa'ya ailece tatile gelen Kuveytli turistler de, faydasını internetten öğrendikleri doğal sabunlardan aldı. Arap turistler, mikrofonlara, "Bursa beautiful" (Bursa çok güzel) demeyi de ihmal etmedi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kellik
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