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Kepçe kulak çocukların öz güvenini etkiliyor!

Uzmanlar, kepçe kulağın okul çağındaki çocukların öz güvenini etkilediğine dikkat çekti

28 Kasım 2017 Salı 17:43
Kepçe kulak çocukların öz güvenini etkiliyor!
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Uzmanlar, kepçe kulağın okul çağındaki çocukların öz güvenini etkilediğine dikkat çekti.

Halk dilinde 'kepçe kulak' olarak adlandırılan şekil bozukluğunda kulağın normal bir kulağa göre daha büyükmüş gibi zannedildiğini, ancak bunun bir göz yanılgısı olduğunu belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, "Kepçe kulakta asıl problem kıkırdağın kıvrık olması, bazı kısımlarının düz olmasıdır. Kulak kepçesi ile baş arasında normalden daha fazla bir açı oluşur ve kulak öne doğru çıkıntılı bir şekil alır. Kepçe kulak irsîdir ve doğuştan gelir. Kepçe kulağın sonradan oluşması söz konusu değildir" dedi.


Kepçe kulağın toplumda en sık görülen şekil bozukluklarından biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mesut Özcan, "Arkadaşlar arasındaki sataşmalar ile espri konusu haline gelen kepçe kulak problemi göz ardı edilirse çocuğun psikolojisi zarar görebilir. Çocuk içinde bulunduğu psikolojik yıkımı dile getiremez. Her açıdan gelişim çağındaki çocuk yetişkine nazaran çok daha derinden etkilenebilir. Çocukluk çağlarında yaşanan bu şakalaşmalar ne yazık ki ilerleyen zamanda sosyal bir fobi haline dönüşebilir. Sosyal fobiden kastımız, ilerleyen yıllarla beraber mevcut sıkıntının kişinin ruh hallerini olumsuz yönde etkileyebilmesidir. Çocuğun problemi ile ilgili anne ve babalara ciddi görevler düşmektedir. Zaten kulak gelişiminin yüzde 90'ı 6-7 yaş aralığında tamamlanmaktadır. Bu yaşlardan itibaren her yaş döneminde kepçe kulak estetiği uygulanabilir. Bahsettiğimiz dönemde yapılırsa, çocuklarda psikolojik sıkıntılar oluşmadan tedavi edilmiş olur" şeklinde konuştu.

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