Kilo verdiriyor, hastalıklardan koruyor: Kış salatası!

Kış sebzelerinin tüm vitaminlerini içeren kış salatası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
KIŞ SALATASI TARİFİ
300 gr kırmızı lahana
300 gr beyaz lahana
150 gr brokoli
150 gr karnabahar
1 adet kırmızı pancar
1 adet turp
Yarım demet taze soğan
2 adet havuç
Yarım demet maydanoz
1 adet nar
Zeytinyağı
Limon
Nar ekşisi
Tuz
KIŞ SALATASI NASIL HAZIRLANIR?
Kırmızı lahana, beyaz lahana, brokoli, karnabahar, taze soğan, maydanoz ince ince dilimlenir. Turp, havuç, kırmız pancar rendelenir. Geniş bir karıştırma kabında bütün malzemeleri karıştırın. Nar tanelerini ekleyin. Zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuz ile lezzetlendirin. Afiyet olsun.