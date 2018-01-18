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Kilo verdiriyor, hastalıklardan koruyor: Kış salatası!

Kış sebzelerinin tüm vitaminlerini içeren kış salatası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

18 Ocak 2018 Perşembe 18:04
Kilo verdiriyor, hastalıklardan koruyor: Kış salatası!
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Kış sebzelerinin tüm vitaminlerini içeren kış salatası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

KIŞ SALATASI TARİFİ

300 gr kırmızı lahana

300 gr beyaz lahana

150 gr brokoli

150 gr karnabahar

1 adet kırmızı pancar

1 adet turp

Yarım demet taze soğan

2 adet havuç

Yarım demet maydanoz

1 adet nar 

Zeytinyağı

Limon

Nar ekşisi

Tuz

KIŞ SALATASI NASIL HAZIRLANIR?

Kırmızı lahana, beyaz lahana, brokoli, karnabahar, taze soğan, maydanoz ince ince dilimlenir. Turp, havuç, kırmız pancar rendelenir. Geniş bir karıştırma kabında bütün malzemeleri karıştırın. Nar tanelerini ekleyin. Zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuz ile lezzetlendirin. Afiyet olsun.

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