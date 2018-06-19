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Kilo vermenin sırrı köpeklerde olabilir
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Kilo vermenin sırrı köpeklerde olabilir

Köpek davranışları üzerine yapılan bir araştırma, insanların kişiliklerinin obeziteyi nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olabilir

19 Haziran 2018 Salı 16:51
Kilo vermenin sırrı köpeklerde olabilir

Tıpkı insanlarda olduğu gibi köpeklerin de bazıları obeziteye diğerlerinden daha yatkın. .

KÖPEKLER İKİ GRUBA AYRILDI

Bilim insanları bir grup köpeği, ortalama kiloda ve fazla kilolu olmak üzere iki gruba ayırdı. Köpeklerin önüne düşük kaliteli ya da ilgilerini çekmeyecek bir kase yemek konuldu. Sahiplerinden ise köpeklere bekleme komutu vermeleri istendi.

Araştırmacılar köpeklere ya boş ya da içinde yüksek değerli, lezzetli bir yemek bulunan ikinci bir kase daha vereceklerdi. Böylelikle köpekler karınlarını doyurmadan önce iki kaseyi de inceleyerek karar verebileceklerdi.

ARAŞTIRMALAR TAM TERSİNİ GÖSTERDİ

Bilim insanları obez köpeklerin potansiyel olarak değeri yüksek bir yemek için bekleyeceğini düşündüler. Ancak araştırma beklentinin tam tersini gösterdi; obez köpekler hızlı bir şekilde, daha iyi bir yemek ihtimalini beklemek yerine hızlı bir şekilde düşük değerli öğünü tercih ettiler.

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İNSANLAR İÇİN BENZERİNİ SÖYLEMEK ERKEN

Araştırmacılara göre, insanların da benzer şekilde hareket edeceğini söylemek için erken olsa da, sonuçlar fazla kilosu bulunan kişilerin daha iyi bir yemeğin gelip gelmeyeceği konusunda belirsizlik olduğunda beklemeden kalitesiz öğünleri yemeği tercih ettikleri anlamına geliyor olabilir.

Evrimsel açıdan bakıldığında bu vahşi hayvanlarda yararlı bir davranış olabilir. Hayvanlar, bir sonraki öğünün olup olmayacağı ya da ne zaman olacağı konusunda nadiren emin olabiliyorlar. Bu nedenle her tür öğün fırsatını değerlendirmek vahşi yaşamda sık karşılaşılan bir durum.

Bununla birlikte insanlar ise bir sonraki öğün konusunda daha eminler.

OBEZİTE SORUNUNA IŞIK TUTABİLİR

Araştırma, insan ve hayvan obezitesi arasındaki ilişki karmaşık olduğu için sınırlamalara sahip olsa da sonuçların insanlar üzerinde de test edilmesi, obezite sorununa ışık tutabilir.

Obezitenin insanlarda genetik, yaşam koşulları, herkesin eşit şekilde sağlıklı gıdaya erişim imkanı bulunmaması başta olmak üzere pek çok sebebi bulunuyor.

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