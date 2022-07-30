Kilo vermeye çalışanların dikkatine!

Kilo vermek için ne yapmanız gerektiği her yerde ve ne yemeniz gerektiği onusunda onlarca hatta yüzlerce yazı bulabilirsiniz. Ancak, kilo vermek istediğinizde yememeniz gereken şeyleri biliyor musunuz? Pek çok tavsiyeyi harfiyen uygulamanıza rağmen hala kilo veremiyorsanız, uzak durmanız gereken bazı besinleri tüketiyor olabilirsiniz.

Kilo vermenin temeli aşırı kiloyu tam olarak anlamaktır. Yaktığınızdan daha fazla kalori alırsanız, kilo alırsınız. Ancak bunun haricinde kilo alımı genetik olabilir, çevresel faktörlere bağlı olabilir, insülin direncine veya strese de bağlı olabilir.

Ancak, tüm bu faktörleri elediğiniz halde hala kilo veremiyorsanız, bazı yanlış besinleri tercih ediyor olabilirsiniz.

İşte kilo vermeye çalışırken uzak durmanız gereken 10 yiyecek.

Dondurulmuş hazır yemekler

Kullanışlı, ekonomik ve pratik oldukları için cezbedici olan dondurulmuş hazır gıdalar genellikle çok fazla işlenmiş ürünlerdir. Bu nedenle dondurulmuş yemeklerin çoğu sodyum ile doludur, tek bir öğün günlük almanız gereken sodyum miktarının çok üstünde sodyum içerir.

Bu ürünler ayrıca birçok sentetik katkı maddesi içerir. Sodyum, su tutulumu nedeniyle kilo alımına neden olur, çünkü vücut su tutulumunu artırarak dengeyi korumaya çalışır. Tuz ayrıca yiyecekleri daha iştah açıcı hale getirir ve daha büyük porsiyonlar yemenize neden olur.

Dondurulmuş yemeklerle ilgili diğer bir sorun ise tokluk hissi veren lif eksiklikleridir. Yemekten kısa bir süre sonra genellikle tekrar acıkırsınız. Dondurulmuş yemek sizin için bir zorunluluksa, sodyumu seyreltmek ve lif alımını yükselterek tokluğu artırmak için içine sebze ekleyebilirsiniz.

Yağsız ürünler

Çok fazla yağ tüketmek kilo vermede sorun yaratır, ancak çok az tüketmek de sorun yaratır. Vücudun sağlıklı çalışması için yağa ihtiyacı vardır. Bu nedenle yağsız yoğurt her zaman tam yağlı yoğurttan daha iyi değildir.

Ürünlerin yağsız versiyonlarında yağlar genellikle şekerle değiştirilir ve bu da iyi değildir. Sağlıklı yağları beslenme etiketlerinde doymamış yağlar olarak tanıyabilirsiniz. Kötü yağlar doymuş yağlar olarak etiketlenir.

Protein barları

Hazır protein barlarının çoğu çok fazla şeker içerir. Bunlar, kan şekeri seviyelerinde büyük dalgalanmalara neden olurlar ve açlık krizlerine yol açabilirler.

Bazıları ayrıca trans yağlar ve yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi yapay katkı maddeleri içerir ve iltihaplanma ve obezite ile bağlantılıdır.

Beyaz ekmek

Ekmeğin rengini sadece bir renk olarak mı görüyorsunuz? Beyaz ekmeğin sindirim için hayati önem taşıyan lif içeriği çok düşüktür.

Tam buğday ekmeği ve çavdar ekmeği gibi tam tahıllar ise bu liflerin çoğunu içerir. Lif ayrıca daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar ve kilo vermeye yardımcı olur.

Meyve suları

Meyveler birçok sağlıklı besin içerir. Ancak, meyveleri sadece meyve suyu şeklinde tüketirseniz, meyvenin doyurucu lifini kaybedersiniz.

Yüzde 100 saf bir meyve suyu bile çok miktarda şeker ve kalori içerir. Meyve suları kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltir ve dalgalanmalara neden olur. Bu da açlık krizlerini tetikleyebilir.

Soslar

Bir diyette salataların bir zorunluluk olduğunu düşünüyorsunuzdur. Ancak, salatalar dahi olsa içine ne koyduğunuz büyük önem taşır. Küçük olarak görülen soslar, düşük kalorili salatanıza artıdan 300 ila 400 kalori ekleyebilir.

Ancak doğal soslar kullanabilirsiniz. Sebze sosları salatayı hem daha besleyici hem de daha az yağlı hale getirir.

"Diyet" içecekler

Şekerli içecekleri diyetinizden çıkarmak için onların "diyet" veya "sıfır kalorili" versiyonlarını tercih etmek oldukça büyük bir yanlıştır. Araştırmalar, yapay tatlandırıcıların da kilo alımına katkıda bulunabileceğini gösteriyor.

Ayrıca birçok farklı çalışma, yapay olarak tatlandırılmış içeceklerin tüketiminin demans ve felç oluşumunu tetikleyebileceğini göstermiştir.

Glütensiz gıdalar

Çölyak hastasıysanız, elbette glütensiz yiyecekler yiyebilirsiniz ve yemelisiniz. Ancak glütensiz yiyecekleri daha sağlıklı olduklarını düşünerek yiyorsanız, bu oldukça büyük bir yanlıştır.

Glütensiz tahıllar gluten içeren muadillerinden daha acı olduğu için genellikle bu acı ürüne şeker eklenerek maskelenir. Şeker, çok sayıda alternatif form ve isimde eklenebilir. Birçok glütensiz gıda, glüten içeren muadillerinden daha fazla şeker ve yüksek karbonhidrat içerir.

Hazır yulaf ezmesi

Hazır yulaf ezmesi, normal yulaf ezmesinden daha hızlı hazırlanabilir, ancak besin değerleri oldukça düşüktür. Yulaf ezmesinin sağlık yararlarının çoğu, işleme sürecinde kaybedilir.

Ek olarak, üretim sırasında şeker eklenebilir. Bu faktörlerin her ikisi de hazır yulaf ezmesini sağlıksız bir yiyeceğe dönüştürür.

Hazır smoothie'ler

Kendi smoothie'nizi yapmak her zaman çok daha iyidir ve paketli bir smoothie almak çok daha farklı bir şeydir. Smoothie'nizi hazırlarken, tam meyve miktarını ölçebilir, meyve suyu, su oranını ayarlayabilir ve tatlandırıcı eklemekten kaçınabilirsiniz.

Ancak çoğu hazır smoothie ortalama 600 ila 1000 kalori içerir ve şekerle doludur. Kilo vermeye çalışan biri muhtemelen günde 1400 ila 1600 kalorilik bir diyet uygulayacaktır. Yani 1000 kalorili bir smoothie için çok fazladır.