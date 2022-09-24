Kilo vermeye engel olan yeme alışkanlığı

Uzmanlar, yaşam tarzı alışkanlıklarını değiştirmenin sağlıklı bir şekilde kilo vermenin anahtarı olduğu konusunda uyarıyor. Kilo verme konusunda sihirli bir değnek yoktur ve yaşam tarzınızda sağlıklı değişiklikler yapmanız önemlidir.

Kilo verme sürecinde vücudunuzu ve alışkanlıklarınızı iyi tanımak çok önemlidir. Çünkü her insanın kendine özgü ihtiyaçları vardır ve bu, aynı zamanda kilo vermenin başlangıç ​​noktasıdır. Bu nedenle, değişiklik yapmaya başlamak ve zayıflamaya çalışırken tutarlı olmak önemlidir.

Bazı durumlarda tüm değişiklikler yapılmasına rağmen kilo verme sürecinin yavaşlaması veya durması da mümkündür. Bazen hiç fark etmediğiniz bazı beslenme alışkanlıklarından dolayı istenilen sonuçları elde ede edemeyebilirsiniz.

Peki, hangi alışkanlıklar kilo verme sürecini yavaşlatabilir veya durdurabilir? İşte kilo vermeye engel olan 5 bilinçsiz yeme alışkanlığı.

Plandan çok fazla sapmak

Herkesin zaman zaman bir parça keke ya da biraz çikolataya ihtiyacı olabilir, ancak aşırıya kaçmamak gerekir çünkü çok fazla kalori alabilirsiniz.

Herhangi bir kalori açığı çabucak telafi edilebilir, belki kilo almazsınız, ama kilolar da kaybolmaz. Bu durum 80/20 kuralı olarak düşünülebilir. Bu kurala göre, zamanın yüzde 80'ini plana bağlı kalmaya ve tam tahıllar, sağlıklı proteinler, süt ürünleri, sağlıklı yağlar, meyve ve sebzeler yemeye odaklanmaya, zamanın yüzde 20'sini ise aşırıya kaçmamak şartıyla istediklerinizi yemeye ayırın. Her gün masada olmaması gereken yüksek kalorili yiyecekleri bu yüzde 20'lik kısımda tüketebilirsiniz.

Yeterince protein almamak

Protein kilo vermek için gereklidir, çünkü yağ hücrelerini yakmaya ve kas oluşturmaya yardımcı olur, ancak ne yazık ki birçok insan diyet yaparken yeterli protein almaya dikkat etmez.

Diyet yapanlar genellikle ne kadar protein tüketmeleri gerektiğinden emin değildir. Tavuk göğsü, hindi, balık veya yağsız kırmızı et mükemmel bir protein kaynağıdır. Protein tükettikten sonra vücut abur cuburları ve rafine yiyecekleri daha az ister. Bu da kilo verme sürecini destekler.

Fazla sıvı yağ ile pişirmek

Yağın türü ve miktarı kilo verme sürecini etkiler. Yağ, yiyeceklerdeki kalori miktarını önemli ölçüde artıran gıdalardan biridir. Yağ miktarını azaltabilir veya örneğin yağ miktarını azaltmaya yardımcı olması için bir yağ spreyi kullanabilirsiniz.

Yağsız pişirmek de bir seçenektir veya yemek yaparken çok daha az yağ ve daha fazla su kullanarak kalori miktarını azaltabilirsiniz.

Sağlıklı yiyecekleri aşırı tüketmek

Zayıflama diyetinde kilit nokta, lezzetli ama aynı zamanda besin açısından zengin yiyecekler yemektir. Birçok beslenme uzmanı, aşırı kalori alımını önlemek için porsiyonların ölçülmesini önerir.

Kuruyemişler ve avokado gibi yiyecekler besin açısından yoğun olsa da, hepsi sağlıklı yağlar bakımından yüksektir ve bu nedenle kalorileri de çok yüksektir. Kilo vermeye çalışan birçok kişi bu tür sağlıklı besinler yedikleri için miktarına dikkat etmek zorunda olmadıklarını düşünüyor. Ama gerçek farklı. Kilo vermeye çalışırken porsiyon büyüklüğü anahtardır ve tüketilen tüm besinlerin miktarını izlemek başarının anahtarıdır.

Yemeklerle birlikte aşırı kalori almak

Yemeklere barbekü sosu veya ketçap eklemek, salata sosları veya bir sandviçe mayonez eklemek kalori miktarını büyük ölçüde arttırır.

Bu, sosları artık kullanamayacağınız anlamına gelmez, ancak sağlıklı bir alternatif bulmak veya daha küçük miktarlar kullanmak, kilo verme sürecine önemli ölçüde katkıda bulunur.