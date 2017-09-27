Kilonuza göre su için!

Her insanın farklı bir kilosu ve farklı bir vücut yapısı vardır. Ve her bireyin yine aynı doğrultuda kendine özgü bir beslenme tarzı geliştirir. Bu beslenme tarzı içinde vücut en çok da suya ihtiyaç duyar. Bedenimiz için ana besin maddesi olan suyu ne kadar tüketmemiz gerektiği ise tamamen kilomuzla doğru orantılıdır. Peki günde ne kadar su içmelisiniz. En çok sorulan sorulardan biri olan ne kadar su içmeliyim sorusunun cevabını bu haberde bulacaksınız.

Vücudunuzun susuz kalıp kalmadığını nasıl anlarsınız?

Elinizin üstünü çimdikleyin. Bıraktığınızda deriniz hemen eski haline dönüyorsa susuz değilsiniz. Bıraktığınızda deriniz bir süre o şekilde kalıyorsa susuz kalmışsınız demektir.





Günde ne kadar su içilmeli? (Kilonuza göre içmeniz gereken su miktarı)

9 kilo: 0.25 litre

18 kilo: 0.5 litre

27 kilo: 0.75 litre

36 kilo: 1 litre

45 kilo: 1.25 litre

54 kilo: 1.5 litre

63 kilo: 1.75 litre

72 kilo: 2 litre

81 kilo: 2.25 litre



90 kilo: 2.5 litre

99 kilo: 2.75 litre

108 kilo: 3 litre

117 kilo: 3.25 litre

Vücudunuzun susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler şunlardır;

-Susuzluk hissi

-Ağız kuruluğu

-Yorgunluk

-Endişe ve hassasiyet

-Koyu sarı idrar

-Cilt kuruluğu