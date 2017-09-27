Kilonuza göre su için!

Her insanın farklı bir kilosu ve farklı bir vücut yapısı vardır. Ve her bireyin yine aynı doğrultuda kendine özgü bir beslenme tarzı geliştirir. Bu beslenme tarzı içinde vücut en çok da suya ihtiyaç duyar. Bedenimiz için ana besin maddesi olan suyu ne kadar tüketmemiz gerektiği ise tamamen kilomuzla doğru orantılıdır. Peki günde ne kadar su içmelisiniz. En çok sorulan sorulardan biri olan ne kadar su içmeliyim sorusunun cevabını bu haberde bulacaksınız.
Vücudunuzun susuz kalıp kalmadığını nasıl anlarsınız?
Elinizin üstünü çimdikleyin. Bıraktığınızda deriniz hemen eski haline dönüyorsa susuz değilsiniz. Bıraktığınızda deriniz bir süre o şekilde kalıyorsa susuz kalmışsınız demektir.
Günde ne kadar su içilmeli? (Kilonuza göre içmeniz gereken su miktarı)
9 kilo: 0.25 litre
18 kilo: 0.5 litre
27 kilo: 0.75 litre
36 kilo: 1 litre
45 kilo: 1.25 litre
54 kilo: 1.5 litre
63 kilo: 1.75 litre
72 kilo: 2 litre
81 kilo: 2.25 litre
90 kilo: 2.5 litre
99 kilo: 2.75 litre
108 kilo: 3 litre
117 kilo: 3.25 litre
Vücudunuzun susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler şunlardır;
-Susuzluk hissi
-Ağız kuruluğu
-Yorgunluk
-Endişe ve hassasiyet
-Koyu sarı idrar
-Cilt kuruluğu