Kimler corona virüsü daha uzun süre geçirme riski altında?

İngiltere’de yer alan King’s Colloge of London’dan bilim insanları, kadınlarda, aşırı kilolu olanlarda ve astım hastalarında uzun süreli Covid-19 riskinin arttığını buldu.

Çalışma kapsamında, üniveriste tarafından İngiltere’deki insanların semptomlarını takip etmek amacıyla hazırlanan Covid Symptom Study uygulamasının verileri kullanıldı. Söz konusu uygulamayla, ekstra bakıma ihtiyaç duyan veya erken tedaviden fayda görebilecek hastaları belirleyebilecek bir erken uyarı sinyali geliştirmek hedefleniyor.



Araştırmacılar, hangi insanların, uzun süreli Covid riski altında olduğunu enfeksiyonun başında belirleyebilmek için bir yazılım oluşturdu. Söz konusu yazılım, uzun süreli Covid geçirecekleri yüzde 69 oranında önceden tahmin ediyor.

HER 20 KİŞİDEN BİRİ COVİD-19'LA 8 HAFTADAN FAZLA MÜCADELE EDİYOR



Kings College London'dan Doktor Claire Steves BBC News'e yapTığı açıklamada, "Bizce en önemlisi, bu insanları tespit ettiğimizde, belki önleyici stratejiler uygulayabiliriz ve dahası takip edip, ihtiyaç duydukları tedaviyi aldıklardından emin olabiliriz" ifaderini kullandı.



Çalışmada ayrıca, Covid-19 yakalanan her yedi kişiden biri en az dört hafta, her 20 kişiden biri en az sekiz hafta, her 45 kişiden birinin ise en az 12 hafta boyunca uzun süreli Covid-19 ile mücadele ettiği ortaya konuldu.

RİSKİ NELER YÜKSELTİYOR?



Doktor, Steves, "İlk haftada beşten fazla farklı belirtiye sahip olmak en önemli risk faktörlerinden birini oluşturuyor” açıkalamasını yaptı.



Bununla birlikte uzmanlar, Covid-19’un sadece solunum yollarında görülmediğnii ve vücudun diğer organlarına da ilerleyebileceğini söyledi. Öksürük, yorgunluk, baş ağrısı, ishali ve koku alma duyusunu kaybeden birinin tek başına öksürüğü olan kişilerden daha fazla risk altında olduğu belirtildi.

50 YAŞIN ÜZERİNDEKİ KADINLARDA RİSK ARTIYOR



Diğer taraftan, uzun süreli Covid-19’un görülme sıklığının yazş ilerledikçe arttığı ifade edildi. Bilim insanları özellikle 50 yaşın üstündeki kadınların uzun süreli Covid-19 semptomlarından daha sık muzdarip olduğunu vurguladı.



Doktor Steves, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önceki çalışmalarda, erkeklerin hastalığı ağır geçirme ve hayatlarını kaybetme riskinin daha fazla olduğunu gördük, kadınlarda da uzun süreli Covid-19 riski daha yüksek görünüyor" dedi.



Öte yandan, astım ve akciğer rahatsızlıkları dışında hiçbir hastalık ilde uzun süreli Covid arasında bağlantı kurulmadı.

UZUN SÜRELİ COVİD NEDİR?

Bilim insanları 2020’in başında dünyayı etkisine alan yeni tip corona virüsün yan etkileri de dahil olmak üzere hastalık hakkında çok fazla araştırılacak konu olduğunu açıkladı. Doktor Ben Littlewood-Hillsdon, Covid-19'un neden uzun süren bir hastalık olduğunun henüz anlaşılamadığını söyledi.



Littlewood-Hillsdon, “Uzun süreli Covid"in resmi bir tıbbi terim olmadığını, ancak semptomları, Dünya Sağlık Örgütü tarafından resmi olarak tanınan iki haftalık semptom süresinden daha uzun süre devam eden kişileri tanımlamak için konuşma dilinde kullanılan bir terim olduğunu açıkladı.



Bununla birlikte, uzun süreli Covid-19’un etkileri kişiler arasında farklılık gösteriyor. Ancak, en yaygın görülen semptom yorgunluk. Diğer yan etkiler arasında ise “saç kaybı”, “kalp ritmi bozukluğu”, “bilişsel problemler”, “baş ağrısı” ,” kas ağrısı”, “nefes almada güçlük”, “odaklanma problemi”, “üşüme ve titreme”, “uykusuzluk”, “halüsinasyon görme”, “ishal” ve “yüksek ateş” gibi semptomlar yer alıyor.