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KİNESİOTAPE (Bantlama Tedavisi)

Uzm.Fzt.Gülay Akınsel'in bugünkü köşe yazısı...

15 Ocak 2022 Cumartesi 10:45
26 Okunma
KİNESİOTAPE (Bantlama Tedavisi)
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Merhaba sevgili okurlar… Bu hafta değinmek istediğim konu, sıklıkla klinik hastalarımda kullanmakta olduğum, tedavilerin verimini ve tabi ki kişilerin yaşam kalitesini arttırma da oldukça etkili olan Kinesiotape( Bantlama) tedavisi…

Peki, nedir bantlama tedavisi?

1973 yılında kas ağrıları, ödem, kas romatizmaları, huzursuz bacak sendromu, spor yaralanmaları ve daha pek çok sağlık probleminin tedavisi için Dr. KenzoKase tarafından geliştirilmiş olan Kinesiotape, eklem hareketlerini sınırlamadan ağrıların iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Bantlama Tedavisinin gelişimi yetmişli yıllarda oldukça popüler olan Japon kiropraksi ve akupunktura kadar dayanır.

Bu yöntemlerden ilham alarak, Dr. Kase, yeni nesil bir bant geliştirdi. Standart bantlardan farklı olarak yapısı gereği bu madde, eklemlerin hareketleri üzerinde sınırlandırıcı bir etki yaratmamaktadır ve insan derisinin kendine has yapısal özelliklerine uygundur.

Bu bantlar, genel olarak hafiftir, son derece esnek ve elastik bir yapıya sahiptir ve yapışkandır. Bantların vücudun doktor tarafından belirlenen alanlarına yapıştırılması kan dolaşımı ve lenf dolaşımını destekler ve bu sayede kanın vücudun genelinde herhangi bir ağrı veya şişkinlik yaratmayacak şekilde eşit olarak dağılmasının önünü açar. Genellikle belirli bir bölgedeki ağrıyı gidermek amacıyla gerçekleştirilen egzersizlerin yapımını kolaylaştıran bu bantlar, herhangi bir yan etki barındırmaz. Çünkü bant tedavisi uygulaması sırasında ya da sonrasında herhangi bir ilaç kullanılmaz ya da kesi oluşturulmaz.

Bant Tedavisinde kullanılan ve Dr. Kase tarafından icat edilen bu elastik, renkli bantların temel özelliklerini kısaca incelecek olursak;

Bantların her biri, genellikle 3 ile 7 gün arasında kullanım ömrüne sahiptir. Bu durum bant tedavisini sürdürülebilir kılmaktadır.

Bantların lateks içermemesi cildinizi zararlı materyallerden korumanızı sağlarken, ısı ile aktive olması kas fonksiyonlarınızın desteklenmesine yardımcı olur.

Genellikle bandın kullanımından yaklaşık olarak 20 ile 30 dakika sonra yapışma gerçekleşir. Yapışma gerçekleşene kadar mümkün olduğunca hareketsiz durmak ve ilgili bölgenin terlememesini sağlamak son derece önemlidir.

Bant tedavisi herhangi bir kesi ya da ilaç kullanımı gerektirmediğinden, diğer fizik tedavi yöntemleri ile birleştirilerek gerçekleştirilebilmektedir.

Bantların tamamen temiz bir cilde uygulanması gerekir. Cilt üzerinde herhangi bir kimyasal maddenin ya da ter ve tuzun bulunmaması sürecin verimliliğini arttıracaktır.

Bantlar, içerisinde pamuk lifleri barındırır. Bu liflerin en önemli katkısı, bantlar cildinizin üzerindeyken yüzmenizi ya da duş almanızı kolaylaştırmasıdır. Su ile temas halinde etkisini kaybetmeyen bantlar oldukça uzun bir süre boyunca kullanılır ve gündelik yaşam rutinlerinizi değiştirmenizi gerektirmez. Yapmanız gereken tek şey, bandın cildinize tam olarak yapışma sürecinde, yani ilk yirmi dakikada terlememektir.

Bandın ıslanması durumunda bir havlu ya da emici bir bez yardımı ile tampon hareketlerle suyun bant üzerinden alınması tavsiye edilmektedir.

Kimlere uygulanır?

Yumuşak doku ağrıları ve Miyofasyal ağrı sendromu

Bölgesel kas spazmları ve kas iskelet sisteminde yumuşak doku travmaları

Spor yaralanmaları, eklem burkulma ve zorlanmaları

Postür (duruş) bozuklukları, skolyoz

Bazı ortopedik cerrahi girişimler sonrası (artroplasti, bağ tamirleri vs.)

Tendinit, bursit (tenisçi dirseği, golfçu dirseği vs.)

Tuzak nöropatiler (karpal tünel sendromu, ulnar sinir lezyonu vs.)

Plantar fasiit, epin kalkanei

Fiziksel aktive ve sportif faaliyet öncesi koruyucu amaçla kas ve eklem çevresi dokularına destek vermek amaçlı

Kinesiotape (Bantlama) Tedavisinin İskelet – Kas Sistemine Yararları Nelerdir?

Kinesiotape bantlama tedavisinin kas fonksiyonları üzerindeki etkilerini sıralayacak olursak;

Ağrı azaltıcı

Eklem hareket açıklığını artırıcı

Kas uzunluğunu düzenleyici

Kas yorgunluğunu azaltıcı etkisi vardır.

Kinezyolojik bantlama ile zayıf kaslarda kasılma yeteneği artırılır ve buna fasilitasyon adı verilir. Aşırı gerilmiş kaslarda gevşeme uyarılır ve inhibisyon adı ile adlandırılır.

Bantlamanın eklemler üzerindeki etkilerini sıralayacak olursak;

Eklem biyomekaniğini düzeltir.

Agonist ve antagonist çalışan yapıları dengeler.

Ligamant ve tendon fonksiyonlarını uyarır.

Kinosiotape - bantlama tedavisinin yan etkileri var mıdır?

Kinezyolojik bantlamanın ciddi yan etkileri olmamakla birlikte bant kullanımına bağlı uygulanan bölgede cilt reaksiyonları görülebilmektedir. Bunlar genellikle alerjik reaksiyonlar veya bölgesel irritasyon şeklindedir. Alerjik reaksiyon çoğu zaman bandın yapışkan özelliğini sağlayan poliakrilat yapıştırıcıya karşı oluşur ve böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda bant çıkarılmalıdır. Bunun yanında ciltte açık yara, ciltte zedelenme veya kızarıklık, hassas ve iyileşmekte olan cilt yapısı varsa bu bölgede uygulama cilt sağlığı bütünleninceye kadar ertelenir.

Diyabetli hastalarda duyusal problemler olabileceği için kontrollü uygulamalar önerilir. Uygulama çevresinde aktif enfeksiyon, damar tıkanıklığına bağlı belirtiler varsa uygulama yapılmaz.

Güzel hafta sonları diliyorum… 

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