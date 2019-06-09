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Kırılan dişinden dil kanseri oldu!

75 yaşındaki kadın kırılan dişinden dil kanseri oldu.

09 Haziran 2019 Pazar 13:35
Kırılan dişinden dil kanseri oldu!
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Dilinin yarısı kesilen Halime Elçin, boğazındaki ve dilindeki kanserden kurtuldu.

Türkiye Denizli’de kırılan dişinin diline temas ettiği bölgede kanser oluşan 75 yaşındaki kadın, 6 saatlik ameliyatta dilinin bir kısmının kesilmesiyle kanserden kurtuldu.

İHA'nın haberine göre; Denizli’nin Serinhisar ilçesinde yaşayan Halime Elçin (75),dil kenarında yaklaşık bir yıldır yanma ve geçmeyen yaraların bulunması nedeniyle hastaneye gitti. Hastanede yapılan incelemede, daha önce çekilen dişlerinin yerine gerekli diş protezleri yaptırılmadığı için dilde oluşan yaranın dil kanserine neden olduğu tespit edildi. Yapılan tetkikler sonucu ameliyata alınan Elçin, 6 saat süren başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

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“EKSİK, KIRIK DİŞLER VE DÜZENSİZ DİŞ PROTEZLERİ DİL VE AĞIZ KANSERİNE YOL AÇABİLİR"

Ameliyatta hastanın dilindeki kanserli bölge ve boynuna atlama ihtimaline karşın boynundaki lenf bezleri de temizlendi.

5 gün hastanede misafir edilip ardından taburcu edilen 75 yaşındaki kadının sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Dişinde bulunan kırığın dilinde yara yaptığını ve kansere neden olduğunu aktaran Halime Elçin ise, ameliyatın başarılı geçip sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırılan DişDil KanseriHaberGündemKıbrıs
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