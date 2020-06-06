Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?

Öncelikle pancarları yıkayın ve haşlayın. Haşlama işlemi bittikten sonra biraz soğuyan pancarların kabuklarını soyun. Bir tencerede soğan ve zeytinyağını kavurun. Soğanların rengi dönünce haşladığınız pancarları ilave edin ve limon suyunu ekleyin. Birkaç dakika pişirdiğiniz pancarlara yarım bardak suda erittiğiniz 1 küp şekeri ilave edin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Pancarları rendeleyin ve diğer malzemelerin tümü ile derin bir kasede karıştırın. Dilediğiniz baharatlar ile salatanızı lezzetlendirebilirsiniz.

Kırmızı pancar ile mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz birçok farklı tarif vardır. işte bunlardan bazıları;

1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz

Pancarları düdüklü bir tencere kullanarak sirke, şeker ve tuz ile 10 dakika kadar pişirin. Haşlanan pancarların kabuklarını soyun ve dilediğiniz şekilde doğrayın. Cam bir kavanoz içerisine aldığınız pancarlara sarımsak ve tuzu ekleyin ve daha sonra oda ısısında birkaç gün bekleyen pancar turşunuz hazır olacaktır.

Kırmızı pancar çiğ yenir mi?

Kırmızı pancar, diğer pek çok sebze gibi çiğ olarak tüketilebilir. Uzmanlar besinlerin çiğ olarak tüketilmesinin, pişmiş hallerine göre vücut için daha faydalı olduğunu belirtmektedir.

Kırmızı Pancarın zararları nelerdir?

Kırmızı pancar yedikten sonra tuvalet ihtiyacınızı karşıladığınızda büyük ve küçük tuvaletinizin pembe renkli olması mümkündür.

Kırmızı pancar gaz yapar mı sorusu sık merak edilen konulardan biridir. Aşırı tüketime bağlı olarak bir takım etkilere sebep olabilir.