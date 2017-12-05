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Kış aylarında bu ilacı kullanmayın!

Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Sezgin, havaların soğumasıyla birlikte bazı ilaçların kullanılmasında artık olduğunu ve bu alışkanlığın da mide ve bağırsağa zarar verebildiğini belirtti.

05 Aralık 2017 Salı 18:20
Kış aylarında bu ilacı kullanmayın!
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Kış aylarında soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklar nedeniyle bazı ilaçların kullanımı artış görülüyor. Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Sezgin, bu dönemlerde sıkça kullanılan ilaçları sıraladı ve bunun mide ve bağırsak sağlığına olan etkisini açıkladı.

“AĞRI KESİCİLER MİDEYE ZARAR VERİYOR”

Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Sezgin, havaların soğumasıyla ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçların kullanımının mide ve bağırsağa hasar verebilme potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.

Sezgin, hava koşullarının değişmesiyle bazı hastalıklarda alevlenme ve sıklık yaşanabileceğine değinerek, çok sıcak dönemlerde kalp damar sağlığı sorunları ve tansiyon yüksekliği gibi sorunların, soğuk mevsimlerde genellikle alt ve üst solunum sistemi hastalıklarının arttığını anlattı.

MİDE ÜLSERİNE SEBEP OLABİLİR

Soğuk havanın, mide ve bağırsak sistemi rahatsızlıklarını da tetikleyebildiğine işaret eden Sezgin, şu bilgileri paylaştı:
“Bahar aylarında mide ve bağırsak şikayetlerinin, hazımsızlık ve karın ağrısının artığı genelde gözlemlediğimiz bir durumdur. Buna etki eden faktörler net bilinmese de iklim değişikliğinin sebep olduğu atmosferik basınç değişimleri veya beslenme biçimindeki değişiklikler sorumlu olabilir. Etki eden bir diğer etken ise havaların soğumasıyla toplumda ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçların kullanımının artmasıdır. Bu amaçla en sık kullanılan Non-steroid antiinflamatuar denen romatizmal ilaçlar, mide ve bağırsağa hasar verebilme potansiyeline sahiptir. Bu ilaçların bilinçsiz ve aşırı kullanımı mide ve oniki parmak bağırsağında ülser gelişimine ve bu ülserden kanama veya delinme gibi ciddi sağlık sorunlarının yaşanmasına sebep olabilme özelliğine sahiptir. Bu ilaçların çok kullanımının sebeplerinden birisi, soğuk sebebiyle soğuk algınlığı veya iskelet ve eklem rahatsızlıklarının sebep olduğu ağrıyı azaltmak içindir.”

Prof. Dr. Sezgin, yapılan bilimsel çalışmaların özellikle kış ve bahara geçiş döneminde mide ve bağırsak hastalıklarına ait şikayetlerin, hatta ülser kanamasının yükseldiğini gösterdiğini aktarırken, “Özellikle ileri yaştaki insanlarda ve hele de birlikte başka ciddi hastalıklar da varsa mide, bağırsak hastalıklarının oluşması ihtimali artmaktadır. Bu nedenle, havalar soğurken gereksiz ağrı kesici romatizmal ilaçların kullanımından uzak durulması, bunların hekimin önerileri eşliğinde kullanılması, en iyi korunma uygulamalarıdır.” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 05.12.2017 18:21
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