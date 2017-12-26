Kış depresyonuna dur demek elinizde

Kış aylarında vücudun enerjiye duyduğu ihtiyacın artması sonucunda nasıl çok fazla tatlı tüketmek istiyorsak, sabahları yorgun uyanıyorsak, güneş eksikliğinden dolayı serotonin ve melatonin hormonlarının etkilenmesiyle bu günlerde depresyona daha yatkın oluruz. Biz de Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz’dan depresyonun işaretleri ve depresyonla başa çıkma yolları konusunda önemli bilgiler aldık.

İşaretlere dikkat!

Tıp dilinde ‘Mevsimsel Duygu Durum Bozukluğu' olarak adlandırılan kış depresyonuna yakalandığınız konusunda endişeleriniz varsa, işte size belirtiler konusunda birkaç önemli ipucu. Bu belirtilerin çoğu sizde varsa, bir uzmana danışmanızda yarar var.

– Sabahları mutsuz uyanma

– Genel keyifsizlik hali

– İştahsızlık ya da aşırı yeme

– Enerji düşüklüğü

– Alınganlık ve öfkelenme halinin aşırı seviyede yaşanması

– Eskiden keyif alınan durumların şimdi keyif vermemesi

– Konsantre olmakta problem yaşama

Mücadele etmek için…

– Sevdiklerinizle daha çok vakit geçirin.

– Kış mevsiminin güzel yönlerini görmeye çalışın.

– Enerji kaynağı olan gün ışığından mümkün olduğunca fazla yararlanın.

– Vakit geçirdiğiniz alanları sık sık havalandırın.

– Aydınlık ortamlarda daha çok vakit geçirin.

– Bedeninizi ve ruhunuzu beslemek için düzenli spor yapın.

– Yeni arkadaşlar edinin.

– Sağlıklı ve dengeli beslenin.

– Şekeri hayatınızdan çıkarın çünkü içeriğindeki glikoz ani duygu değişimlerine neden olur.

– Yaşam alanınızı dekore ederken, bulunduğunuz ortamdan enerji almak için sıcak renkleri tercih edin.

Olumsuz düşüncelere karşı psikoterapi

Kişilerin bireysel ve diğer sorunlarını çözmek, hayatlarını pozitif yönde değiştirebilmek amacıyla psikoterapi teknikleri uygulanabilir. Mutlaka bir uzman eşliğinde yapılması gereken psikoterapideki ilk amaç, bu kişilerin olumsuz düşüncelerini ortadan kaldırmaktır. Bunun yanı sıra kendilerine ve yaşama olan güven eksikliklerini kazandırabilme ve yıkıcı düşüncelerden kurtulabilmelerine yönelik hedefler de belirlenir.

Her kişide farklı

Kişilerde kış depresyonunun hissedilmesi ve şiddeti, kişilik yapısına göre farklılıklar gösterebilir. Depresyon belirtileri iki haftadan fazla bir süre kişinin hayatını olumsuz etkiliyorsa ve buna ek olarak bedensel rahatsızlıklardan da söz ediliyorsa bir uzman ile görüşülmesi gerekir. Bir insanın yaşamı boyunca depresyon geçirme olasılığı yüzde 25'dir. Mevsimsel depresyon yaşayan kişiler yaz aylarında kendilerini daha canlı ve hareketli hissederken kış aylarında daha enerjisiz hissedebilirler.