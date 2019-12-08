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Kış depresyonuna karşı 4 etkili öneri

08 Aralık 2019 Pazar 17:01
Kış depresyonuna karşı 4 etkili öneri

Sonbaharı geride bırakıp kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde pek çok kişi kış depresyonuyla karşı karşıya. Kimi sabah uyanmakta güçlük çekiyor, yaptığı işe karşı isteksizlik duyuyor, hiçbir şeyden keyif alamıyor; kimi kendini sinirli, huzursuz hatta değersiz hissediyor. Kış depresyonunun olumsuz etkileri, karbonhidrat tüketiminde artış ve buna bağlı kilo alımı olarak da kendini gösterebiliyor.

Uzman Psikolog Sema Sözer, halk arasında ‘kış depresyonu’ olarak bilinen Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu’nun özellikle sonbahardan kış mevsimine geçişle daha belirgin yaşandığını belirterek “Kış aylarıyla güneş ışığının azalması beynin melatonin ve serotonin üretiminden sorumlu hipotalamus bölgesini etkilerken, bedenin iç saatinin işleyişinde farklılaşmaya neden olarak depresif şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor” diyor. Uzman Psikolog Sema Sözer, kış depresyonuna karşı 4 etkili öneride bulundu.

Gün ışığından faydalanmak için dışarı çıkın

Gün ışığından mümkün olduğunca fazla faydalanmaya çalışın. Eve kapanmayın, mutlaka günde yarım saat de olsa dışarı çıkıp dolaşın. Öğlen aralarında birkaç dakika güneşe veya gün ışığına çıkmak bile faydalı. Güneş ışığı serotonin salgılanmasını tetikleyerek ve uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyerek metabolizmaya doğrudan etki edebiliyor ve bu da duygu durumumuzu etkileyebiliyor.

Loş ışıkta durmayın

Çalıştığınız ve yaşadığınız yerin mümkün olduğunca çok ışık almasını ve havalandırılmasını sağlayın. Gün içerisinde loş ışıkta durmak hormon dengesini olumsuz etkileyerek olumsuz duyguları artırıyor. İç mekanlarda otururken cam kenarına yakın olan yerlerde oturup, dışarıdan gelen ışıktan faydalanmaya çalışın.

Sosyalleşin

Aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirmeye, size iyi gelen ve sizi rahatlatan kişilerle görüşmeye özen gösterin. Yaşadıklarınızı ve bunlara dair duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak, sevdiklerinizden duygusal destek almak ruh halinize iyi gelecektir.

Egzersiz yapın

Uzman Psikolog Sema Sözer, “Düzenli egzersiz yapmaya çalışın. Yürüyüş, koşu gibi dışarıda ve mümkünse gündüz yapılan egzersizleri tercih edin. Fiziksel egzersiz yapmak olumlu duyguları desteklerken, stresle daha kolay baş etmenizi, özgüveninizin artmasını, kendi bedeniniz üzerinden başarma ve kendinden memnun olma hislerini artırır” diyor.

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