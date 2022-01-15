Kış günlerinde sizi virüslerden koruyan bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları

Bağışıklık sistemi, vücuda giren yabancı maddelere karşı savaşarak vücudu hastalıklardan korumaya çalışan bir sistem. Dolayısıyla bu sistemi korumaya yönelik hareket etmemiz gerekiyor. Özellikle soğuyan havayla birlikte hastalanmaya daha meyilli olunan şu zamanlarda vücudun virüs ve mikroplara karşı verdiği savaşı kazanabilmesinin tek yolu, bağışıklık sistemini güçlendirmek! İşte bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olacak tüyolar...

DENGELİ BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Bağışıklık sisteminin zayıflamasının temel sebebinin kötü beslenme alışkanlıkları olduğu biliniyor. Bu sebeple bağışıklık sistemini güçlü tutmak için yılın her mevsiminde yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin.

Güçlü bir bağışıklık sistemi için antioksidan, A, C ve E vitaminleri, çinko, folik asit ve omega 3 açısından yüksek değerlere sahip gıdalardan gerekli miktarda tükettiğinizden emin olun.

Paketli ve işlenmiş gıdalardan uzak durun.

Her zaman mevsiminde yetiştirilmiş taze gıdalar tüketin.

YETERLİ MİKTARDA C VİTAMİNİ ALIN

Yüksek oranda antioksidan kaynağı olan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve enfeksiyonlarla savaşmanıza yardımcı olur. Kış günlerinde C vitamini deposu olan kuşburnu, soğan, yeşil ve kırmızı biber, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, karnabahar, turunçgiller ve kivi gibi gıdalar tüketmeye özen gösterin.

KALİTELİ UYUDUĞUNUZDAN EMİN OLUN

Her gün 7-8 saat boyunca deliksiz ve kaliteli uyuduğunuzdan emin olmalısınız. Çünkü kalitesiz bir uyku, bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep olarak hastalıklara kapı aralıyor. Mümkünse her gün aynı saatte yatıp aynı saatte uyanmaya özen göstermeli, teknolojik cihazlardan uzak karanlık bir odada uyumalısınız.

HER YAŞTA EGZERSİZ ŞART

Yaşınıza ve günlük rutininize bağlı olarak kendinize bir egzersiz programı oluşturun. Yürümek, koşmak ve ip atlamak gibi basit egzersizlere zaman ayırarak bedeninizin hareket etmesini sağlayın.

SU İÇMEK İÇİN SUSAMAYI BEKLEMEYİN

Her gün en az 2 litre su içmeye özen gösterin. Su, vücudun direncinin artmasına ve bağışıklık sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasına katkı sağlıyor. Bu yüzden su içmek için sadece susamayı beklemeyin, günlük hedefinize ulaşmaya çalışın.