Kışın cilt kuruluğu nasıl önlenir?

Cilt sorunları içinde en sık karşılaşılan problemlerden biri olan cilt kuruluğu, özellikle kış aylarında daha da artıyor. Kış aylarında kızarıklık, pullanma, kaşıntı ve cilt kuruluğu problemleri daha sık görülüyor. Tanfer Sağlık ve Estetik Kliniği Direktörü Seycan Tanfer, cilt kuruluğunun nasıl önlenebileceği hakkında bilgiler verdi…

Soğuk havalarda temel cilt bakımında bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. Basit önlemlerle cilt kuruluğunu önleyebilirsiniz. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

Cilt kuruluğu birçok nedenden olabilir. Genel olarak genetik sorunlardan veya cildin çok fazla su ve yağ kaybetmesinden dolayı oluşabilir.

Nemlendiriciler en önemli etkendir. Cilt kuruluğuna nemlendirici krem ile çözüm bulamayanların cilt bakımı uzmanlarından profesyonel destek almaları gerekebilir.

BALIK VE ISPANAK TÜKETİN

Cilt kuruluğunu önlediği düşünülen bazı gıdaların (fındık, fıstık, kuru üzüm, balık, havuç, ıspanak vb.) fazla tüketilmesi de kuruluğu önlemede yardımcı olacaktır.

Sıcak sudan uzak durun. Sıcak su, cildinizi daha çok kurutur. Mümkünse duşta ve yüzünüzü yıkarken ılık suyu tercih edin. Ayrıca çok uzun süre su altında kalmayın, fazla su cildinizi kurutur.

Kullandığınız kozmetik ürünlere dikkat edin. Birçok kozmetik ürünlerin içerisinde alkol vardır.

ELLERİNİZİ DE KORUYUN

Soğuk ve sıcak havalara dikkat edin. Sıcakta yüzünüzü, soğuk havada ise ellerinizi korumaya çalışın.

Bol su için, günde en az 2 litre su tüketmelisiniz.

Cilt kuruluğuna karşı, şeker ve un gibi insülin salınımını arttıracak karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Aksi durumda ciltte alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği gibi ciltteki yangısal reaksiyonları da arttırabilir.

TIBBİ DESTEK ALIN

“Çok kuru ciltler için en iyi tedavi yöntemi, kontrol altına almak ya da önlemek üzerine olmalıdır” diyen Tanfer Sağlık ve Estetik Kliniği Direktörü Seycan Tanfer, “Bu aşamada en etkili yöntem, cildi sürekli olarak ihtiyacına göre nemlendirmek olacaktır. Eğer cilt rahatsızlığı veya cildi etkileyen herhangi bir kronik hastalığınız yoksa bir takım tedbirlerle ve bireysel çabalarla bu sorundan kurtulmak mümkündür. Ancak her şeyden önce bu sorunun kaynağını bilmek ve eğer gerekiyorsa tıbbi destek almak gerekir” dedi.