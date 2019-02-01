Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nokia'nın yeni tuşlu telefonu ilk kez görüntülendi
Nokia'dan yeni tuşlu telefon!
Çin’de 2 bin yıllık lahit bulundu
2 bin yıllık lahit bulundu
Telefondan Gmail'e girenlere önemli uyarı!
Telefondan Gmail'e girenlere önemli uyarı!
Windows 7 kullanmaya devam edenlere bir kötü haber daha
Windows 7 kullananlara kötü haber
11 dakikada tükendi
11 dakikada tükendi

Kışın Kuruyan Ellere Nasıl Bakım Yapılmalı?

Kış mevsiminde cilt kuruluğu çok yaygın bir şekilde görülen sıkıntılar arasında yer alıyor.

01 Şubat 2019 Cuma 10:34
Kışın Kuruyan Ellere Nasıl Bakım Yapılmalı?

banner41

Kış mevsiminde cilt kuruluğu çok yaygın bir şekilde görülen sıkıntılar arasında yer alıyor. Özellikle ellerde meydana gelen kuruluk çatlamaya ve bir süre sonrasında da kanamaya neden olabiliyor. Cilt kuruluğunu önlemek için özellikle ellere düzenli olarak bakım yapılması gerekiyor. Bunun için etkin bir formül ile hazırlanmış ürünleri kullanmalısınız.

Günlük olarak kullanıma uygun olan kremler cildinizde derinlemesine bir  nemlendirici etkide bulunmayabilir. Bu nedenle kış mevsiminde daha güçlü bir formüle sahip ürünleri tercih etmeniz gerekebilir. Bitkisel formüllerle hazırlanan kuruyan eller için nemlendirici kremler en ideal seçim olacak. Çünkü bitkilerin gücüyle nem kaybının giderilmesi daha kısa sürede mümkün olabiliyor.

Cilt Bakımında Bitkisel Ürünlerin Önemi

Ülkemizde bitkisel cilt bakım ürünleri dendiğinde akla ilk gelen marka Yves Rocher oluyor.  Cilde derinlemesine nüfuz eden ve hızlı bir emilim gösteren el kremi çeşitleri kış mevsimi boyunca ellerinizi çatlamaya ve kurumaya karşı korumak için kullanabileceğiniz ürünler arasında yer alıyor. Düzenli olarak kullandığınızda daha sağlıklı görünen bir cilt yapısına kavuşmanızı da sağlayabilen bu ürünler hızlı emilim özelliği sayesinde ellerde yağlı bir his bırakmıyor. Bu nedenle kullanım konforu açısından da bu markanın ürünlerinin ideal bir seçenek olduğunu belirtebiliriz. Her gün düzenli olarak kullanabileceğiniz cilt bakım ürünlerini ve el kremlerini markanın internet sitesinde de inceleyebilirsiniz.

Bu marka kullanıma sunduğu ürünlerde cilde zarar verebilecek maddelere  yer vermiyor. Örneğin paraben cilt için zararları kanıtlanmış bir madde ve bu markanın ürünlerinde paraben kullanılmıyor. Bu nedenle el bakımı ya da yüz bakımı için bitkisel içerikli ürünlerin kullanımı sağlığınız açısından da büyük önem taşıyor. Bitki özlerinden elde edilen bileşenlerle özel olarak formüle edilen el kremlerini markanın internet sitesinde hemen inceleyebilirsiniz. Bu arada online olarak sipariş kabul edildiği için internetten sipariş verebilir ve seçtiğiniz ürünlerin kısa bir süre içerisinde adresinize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Son olarak markanın online siparişlerde yüksek oranlarda indirimler de uygulayabildiğini belirtmek isteriz. Sadece cilt bakımı değil saç bakımı içinde kullanabileceğiniz onlarca farklı ürün serisi indirimler sayesinde gayet makul fiyatlara geriliyor. Düşük bir bütçe ayırarak siz de bitkisel ürünleri tercih edebilirsiniz.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gebelikte gribe dikkat!
Gebelikte gribe dikkat!
Bunlar Cinsel İsteksizliğe Neden Oluyor!
Bunlar Cinsel İsteksizliğe Neden Oluyor!
İklim değişikliği bebeklerin kalp sağlığını etkileyebilir
İklim değişikliği bebeklerin kalp sağlığını etkileyebilir

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim