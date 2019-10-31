Kışın mutlaka kuşburnu tüketin

Soğuk havalarla birlikte enfeksiyona yakalanma riski de arttı. Özellikle bu havalarda sağlıklı ve dengeli beslenmeye, meyve –sebze tüketimine ve C vitamini almaya ekstra özen gösterilmelidir. Sonbaharın bize sunduğu çeşitli bitkilerden sebze ve meyve bolluğundan yararlanmak bağışıklığımızı güçlendirmemizi sağlayacaktır. Bu bitkilerde biri de C vitamininden oldukça zengin olan kuşburnudur.

Ülkemizde de çeşidi bolca bulunurken bu bitkiden faydalanmamak olmaz. 1 limondan yaklaşık 60 kat daha fazla C vitamini içeren kuşburnu mandalina, portakal gibi narenciyelere de fark atıyor. C vitamininin soğuk havalarda gribe karşı etkisi bilindiği gibi bağışıklık güçlendirmede önemli rol oynar. Kuşburnu aynı zamanda başka birçok vitamin-mineralden de zengin bir bitkidir.

Kemik yapısını güçlendiren ve kan pıhtılaşmasını düzenleyen K vitaminini, büyüme ve gelişmede etkili kansızlığı önlemede demir, bağışıklık güçlendirici aynı zamanda saç ve göz sağlığında gerekli çinko, sinir sistemi sağlığında etkili B vitaminini içerir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde kansere karşı korur, kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcıdır. Dolaşım sistemini hızlandırarak selülit oluşumunu önler. Doğal idrar söktürücüdür.

Kuşburnundaki C vitaminini en yüksek düzeyde alabilmemiz için çay olarak tüketmekte fayda var. marmelat ve reçel saatlerce kaynatılarak yapılmaktadır ve bu kaynatma işleminde C vitamini miktarı çok azaltır. Kuşburnu çayındaki C vitaminini en fazla miktarda alabilmemiz için demlendikten en fazla 3 dakika sonra tüketilmelidir.

KIŞ ÇAYI: Kuşburnu ve tarçını kaynatıp biraz ılımasını bekleyin. Sonra içine dilediğiniz kadar greyfurt ve elma ekleyin.