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Kışın saç bakımı nasıl yapılır?

Soğuk havalarda olumsuz yönde etkilenmemek adına kullanılan bere, dikkatsiz kullanıldığında saçın kırılması, dökülmesi ve yıpranmasına neden oluyor.

12 Ocak 2018 Cuma 17:38
Kışın saç bakımı nasıl yapılır?
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Soğuk kış şartlarının yaşandığı bugünlerde, artan hava kirliliği, ani hava değişiklikleri, soğuk ve kuru ortamlar saçları olumsuz etkilerken dökülmeleri de artırıyor. Gün içerisinde sürekli bere takılması halinde, saçların hava almasını engellenirken, saçlarda kepek ve mantar gibi problemlerle karşılanıyor.

“Kepek, mantar, saç dökülmesi gibi problemlere yol açıyor”

Kış dönemi saç bakımı hakkında çeşitli önerilerde bulunan Kuaför Sercan Yıldırım, “Soğuk havalarla birlikte bere takma sağlığımız için ne kadar iyi olsa da, berenin saçlarımıza vermiş olduğu zarar göz önünde bulundurmalıdır. Tabii ki bere takmayın demiyoruz. Sağlığımızı korurken de saç sağlığımız için gerekli ev bakımlarımızı yapmalıyız. Bu yüzden en başta gelen şey saçların yıkanması ve temiz kalmasıdır. Bunların yanında gerekli bakım kremleri, şampuanlar ile saç bakımlarının yapılması gerekir. Bu konuyla alakalı profesyonel kuaför salonlarında bulunan danışman kuaförlerden yardım alabilirsiniz. Bere kullanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer hususlar da berenin temiz olması ve sizden başkasının takmaması çünkü bu durumlar saç ve saç derisinde bazı hastalıklara sebep olabiliyor. Kepek, mantar, saç dökülmesi gibi problemlere yol açıyor. Takılan bereler şapkaların kalitesi de önemli. Oldukça pamuklu bere kullanın ve saçlarınızı ara sıra havalandırın” ifadelerini kullandı.

“Yıpranan saçlara karşı onarıcı etkisi vardır”

Yıldırım ayrıca, insanların saçlarına evde rahatlıkla uygulayabileceği avokado bakımı hakkında bilgi de vererek, “Avokadonun yumuşak tarafından alıp ezin, içine yarım çay bardağı zeytinyağı ve yarım çay bardağı süt katıp karıştırıyoruz. Saça uygulama yapıldıktan sonra en az 45 dakika saçta bekletilmesi gerekiyor. Daha sonra şampuanla yıkayın. Bu uygulama saça nem, yumuşaklık kazandırır ve yıpranan saçlara karşı onarıcı etkisi vardır” dedi. 

İhlas Haber Ajansı

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