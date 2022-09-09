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Kısırlığın sebebi bulundu mu?

Kısırlık tedavisi konusunda İngiltere'de umut verici bir araştırma yapıldı. İngiliz bilim insanları, üremeyi mümkün kılan yeni bir protein tespit ettiklerini açıkladı. Keşif sayesinde gelecekte sebebi tespit edilemeyen kısıtlığın tedavisi mümkün olabilir.

09 Eylül 2022 Cuma 12:03
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Kısırlığın sebebi bulundu mu?


Kısırlığın sebebine ışık tutacak protein keşfedilmiş olabilir.

İngiltere'nin Sheffield Üniversitesi üreme uzmanları, insan yumurtasının döllenme sürecinde yeni bir adım keşfettiklerini duyurdu.

Bilim insanları yumurta hücrelerinin yüzeyinde bulunan proteinin sperm ve yumurtanın birleşmesinde kilit rol oynadığını söylüyor..

Proteine Yunan mitolojisindeki annelik tanrıçası Maia'nın adı verildi.

Bağışıklık sisteminin bir parçası olan proteinin spermin yumurta ile birleşimini mümkün kıldığı ifade ediliyor..

Sperm hücrelerinin maya proteinine bağlanamaması ya da yumurtada bu proteinin bulunmaması durumunda, hamilelik gerçekleşmeyebiliyor.

Bu proteinle ilgili geni tespit edebildiklerini söyleyen İngiliz araştırmacılar, gelecekte sebebi bilinmeyen kısırlığı tedavi edebilecekleri görüşünde.

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