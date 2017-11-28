Kızgın insanlar daha sık hastalanıyor!

İngilizlerin üçte biri, yakın arkadaş veya aile üyelerinin öfke yönetimi konusunda sorun yaşadığını açıkladı. Daily Mail'de yer alan habere göre; 20 ila 40 yaşlarındaki öfkeli erkeklerin, daha sakin yaşayanlara göre erken ölme ihtimali daha yüksek.

Soğukkanlı olmayı korumak birçok insanın problemi. Anket yapılan İngilizlerin neredeyse üçte biri, öfkelerini kontrol etmekte zorluk çeken yakın bir arkadaşı veya bir aile üyesi olduğunu söylüyor.

1- KIZGIN İNSANLAR ERKENDEN ÖLÜYOR

Iowa State Üniversitesi'nden araştırmacılar, 20 ila 40 yaşlarındaki öfkeli erkeklerin, daha sakin olanlara göre bir buçuk kat daha erken öldüğünü buldu.



Bilim insanları, bunun stresin fizyolojik hasara neden olan birtakım faktörlere bağlı olduğuna inanıyor. Stres dönemlerinde adrenalinin sık salınması DNA'ya zarar veriyor ve bu da Multipl Skleroz (MS) gibi hayatı tehdit eden hastalıklara neden olabiliyor.

2- ASIK YÜZLÜLER YETERİNCE UYUMUYOR

Öfke duygusu, hayatta kalma içgüdüleri ile ilişkili olarak beynin bir parçası olan amigdalada yüksek bir yanıt üretiyor.



Kızgın duygular, amigdalayı beyin ve vücudun geri kalan kısmına artmış endişe sinyali vermeye ve uzuvlar ile kalbe kan akışını artırmaya itiyor. Bu da gevşemeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Massachusetts Üniversitesi'ndeki sinirbilimciler göre; bu kişiler ciddi uykusuzluk sorunu yaşıyorlar.

3- KIZGINLIK BAŞ AĞRISI YAPIYOR

Heyecan ya da öfke gibi duygular, vücudu uçuş ya da uçuş moduna sokan stres hormonları kortizol, adrenalin ve testosteronun salınmasına neden oluyor. Kimyasal dalgalanma, beyindeki kan akışını artırır, beyindeki kan damarlarının ve sinirlerin şişmesini tetikler. Bu da tansiyonun yükselmesine ve baş ağrısına neden olabilir. 422 sağlıklı erişkin üzerinde yapılan bir araştırma, kronik baş ağrısı olanların 'öfke ölçeği'nde önemli derecede yüksek puan buldular.

4- KIZGINLIK, AKCİĞER HASTALIKLARINA YOL AÇABİLİR

Harvard Halk Sağlığı Okulu araştırmacıları, sekiz yıllık bir süre boyunca 2.000'den fazla erkeğin akciğer fonksiyonuna baktılar. Araştırmalar, bu kişilerde akciğer hastalıklarının daha fazla görüldüğünü tespit etti.

5- KIZGIN OLMAK, KİŞİYİ DAHA ENDİŞELİ VE DEPRESİF YAPIYOR

Kızgın olduğumuz zaman, kan nakli yoluyla nörotransmitterler (nöronlar arasında veya bir nöron ile başka bir hücre arasında iletişimi sağlayan kimyasallar) ve hormonlar gönderilir. Bu da kalp atış hızı ve kas gerginliğini artırır. Bu vücudun uyanık halidir.

Bu reaksiyonun sık görülmesi, beyindeki 'stres kontrol merkezi' olan hipotalamusta nöronlara baskı yapar, nöronların kapanması zorlaşır. Mutluluk hormonu olan serotonin, agresif bazı bireylerde önemli ölçüde tükenir.

6- AGRESİF KİŞİLER SIK SIK HASTALANIR

Southampton Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre; öfke patlamalarında, böbrek üstü bezleri tarafından vücutta fazla salınan kortizol, kan şekeri dengesizliğine, tiroidin baskı altına alınmasına ve kemik yoğunluğunun azalmasına neden olabilir.

Kortizolün fazla olması vücudu virüse duyarlı hale getirir.

7- KALP HASTALIKLARI RİSKİ ARTAR

Adrenalin artışı sayesinde kan basıncı yükseldiğinde kalp daha hızlı atar ve potansiyel olarak ölümcül derecede olan anormal kalp ritmi riskini artırır. Adrenalin ayrıca kan pıhtılarını tetikleyebilir.

Kızgın insanlar daha sık hastalanıyor! Dikkat bu 10 nedenden biri sizi öldürebilir!

Harvard Üniversitesi'nden bilim insanlarına göre; araştırmalar, özellikle öfke öyküsü skalasında yüksek puan alan erkeklerin genel kalp hastalığına yakalanma ihtimalinin üç kat fazla olduğunu gösterdi.

8- SİNDİRİM ZORDUR

Kaliforniya Üniversitesi uzmanlarına göre; zararlı bakterilere karşı savunmasızlığı artırır, bağırsakların zayıflamasına yol açabilir.

9- KIZGIN İNSANLARDA SEDEF HASTALIĞI RİSKİ

Brezilyalı bilim insanları, yüksek stresin yüksek stresin ciltte kolajen eksikliğine yol açarak derinin buruşmasına katkıda bulunduğunu söyledi. Rochester Üniversitesi'ndeki dermatologlar öfkenin arttığı dönemlerde cilt bariyerini bozarak cildin alerjenlere daha kolay nüfuz ederek deri iltihabı ve sedef hastalığına neden olduğunu belirtti.

10- DUYGULARI İÇİNİZE ATMAYIN

Öfkeyi ifade etmek yerine bastırmak, sağlık sorunlarının gelişmesine neden olur. Chicago Üniversitesi'nde yapılan bir analizde öfkeli bireylerin öfkelerini bilinç düzeyinin altında tutma eğiliminde olmalarının hipertansiyon riskini artırdığını açıkladılar.