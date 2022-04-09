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KKTC'de 332 pozitif vakaya rastandı!

8 Nisan 2022 

09 Nisan 2022 Cumartesi 18:22
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KKTC'de 332 pozitif vakaya rastandı!

"Toplam 17.120 test yapıldı, 332 pozitif vakaya rastlandı"  

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.120  olup, 332 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

166 kişi Lefkoşa, 72 kişi Girne, 61 kişi Gazimağusa, 21 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele, 7  kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

9 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.120 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 332 
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.528.367     
      
Toplam Vaka Sayısı: 90.120             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 84.964             

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4930     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4871   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6       

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKKTCKıbrısSağlıkPozitif
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