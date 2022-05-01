KKTC'de 64 pozitif vaka

"Toplam 3195 test yapıldı, 64 pozitif vakaya rastlandı "
Son 24 saatte yapılan test sayısı 3195 olup, 93 pozitif vakaya rastlanmıştır"
31 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
1 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3195
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.778.527
Toplam Vaka Sayısı: 93.690
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.521
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 936
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 15
Karantinadaki Vaka Sayısı : 919
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2