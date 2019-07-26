Klima kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Uzm. Dr. Eren Yıldırım, bilinçsiz klima kullanımının sebep olacağı ağrılar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yıldırım, “Yaz aylarında bilinçsiz klima kullanımı ile özellikle baş, boyun, omuz ve sırt bölgesinde daha fazla olmak üzere kas iskelet sistemi kaynaklı ağrılarda artış görülmektedir. Miyofasial ağrısendromu en sık ağrı yapan nedenlerden birisidir. Miyofasial ağrılar kaslarda ağrı ile ağrıya eşlik eden spazm, batma, uyuşma, karıncalanma, çekilmenin yanı sıra eklem hareketlerinde kısıtlılık, tutukluluk ve yorgunluk gibi birçok yakınmalarla seyreder” dedi.

Hastalığa neden olan etkenlerden bahseden Dr. Eren Yıldırım, “Miyofasial ağrısendromunda kaslarda gergin bant ve bu bantlar içinde ağrılı tetik noktalar vardır. Bu tetik noktalardan baş, kol, göğüs, sırt gibi birçok farklı vücut bölgelerine ağrı yansıyabilir, migren, boyun fıtığı, kardiak şikayetler gibi birçok ağrılı durumu taklit edebilir.



Sıcak hava ile vücut terleyerek kasların gevşer. Klimanın etkisi ile terli bölgelerin aniden soğuk hava ile temas etmesi ile kas spazmları gelişir. Yapılan çalışmalarda, inaktif haldeki tetik noktaların vücuda direkt soğuk hava teması sonrası gelişen bioelektrik aktivite değişiklikleri ile aktif hale gelerek daha önce belirgin ağrı olmayan bölgelerde ağrısız tetik noktalar aktifleşerek ağrılı ve spazmlı hale gelir. Klima kullanımında en önemli sorun, soğuk hava akımının vücuda doğrudan temas ettirilmesidir” diye konuştu.