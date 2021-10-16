Klinik Pilates vücudumuza nasıl fayda sağlar?

Merhaba sevgili okurlar…

Bu haftaki köşe yazımda, ülkemizde sıklıkla adını duyduğumuz, biz fizyoterapistler tarafından sıklıkla kullanılan klinik pilates ve faydalarından bahsedeceğim.

Klasik pilates methodu, Joseph Hubertus Pilates tarafından 20. yüzyılın başlarında geliştirilmiştir. Günümüzde Klasik Pilates, Walking Pilates, Cardio Pilates vs … gibi birçok çeşidi olan pilates egzersizleri fit ve sağlıklı kişiler için dizayn edilmiştir. Bu egzersizler için eklem hareket açıklığının tam ve kas esnekliğinin iyi olması gerekir. Aksi halde ve bilinçsiz ellerde yapılan egzersizlerle yaralanma ve sakatlanma riskiniz artar. Çünkü eklemlere ve omurgada diske binen yük, ard arda ve fazla sayıda yapılan geleneksel pilates egzersizleriyle artar.

Bu nedenlerden dolayı geleneksel pilates egzersizleri klinik popülasyon için uygun görülmemiş ve modifiye edilmiş. Rehabilitasyon amaçlı, fizyoterapistler tarafından tekrar dizayn edilmiştir. Ortopedik rehabilitasyon, sporcu rehabilitasyonu, nörolojik rehabilitasyon başta olmak üzere Klinik (Medikal) Pilates ya da Modifiye Pilates olarak klinikte kullanılmaktadır.

Tüm dünyada kabul gördüğü üzere, pilates, fizik tedavi temelli bir rehabilitasyon yöntemidir. Kas ve iskelet sisteminde oluşabilecek problemleri engellemek için koruyucu olarak uygulanabileceği gibi kas ve iskelet sisteminde meydana gelen problemlerin (bel fıtığı, boyun fıtığı, boyun düzleşmesi, skolyoz, kifoz, lordoz gibi) doktor ve fizyoterapistlerin tedavileri ardından tedaviyi destekleyici ve tekrar etmesini önlemek amaçlı uygulanabilmektedir.

Klinik pilatesin faydaları

Pilates, postür bozukluklarını da düzeltmeye yardımcı olan egzersizleri içermektedir. Kas kuvvetini arttırmaya yardımcı olurken, bununla birlikte esnekliği, dengeyi ,koordinasyonu, nefes kontrolü ve vücut farkındalığını da geliştirmeye yardımcı olmaktadır.

Günlük hayattaki çeşitli koşullar (meslek durumu, ev işleri… gibi) vücut şeklinde deformasyonlara neden olmaktadır. Vücut postürü bozulmakla beraber kaslar kuvvetini, esnekliğini yitirmektedir. Klinik pilateste her hasta kişiye özel olarak, tanısına uygun hazırlanmış egzersiz planına göre çalıştırılır.

Bel fıtığı, boyun fıtığı, omurga eğriliği (skolyoz), kifoz (kamburluk), boyun düzleşmesi, kronik kas spazmları, dejeneratif eklem ağrıları, fibromiyalji, osteoporoz, vücut ağrıları-kramplar, omuz, kalça ve diz patalojileri pilatesin fayda sağladığı alanlardan sadece birkaçıdır.

Pilatesin geniş hareket yelpazesi, kişiye uygun birçok özel modifikasyonu ve hareket varyasyonu barındırdığından yaş, boy, kilo, cinsiyet ayrımı olmaksızın herkes tarafından uygulanabilir. Kişi hayatı boyunca spor yapmamış dahi olsa, Uzman Fizyoterapist ile bire bir uygulanacak olan Klinik (Medikal) pilates en güvenli ve konforlu egzersiz yöntemi olacaktır.

Hastalık yoktur, hasta vardır…Her hastalık herkeste farklı seyreder ve bu sebeple egzersiz programının ‘kişiye özel’ olması gerekiyor.

Aktif ve Sağlıklı günler dilerim….

Uzm.Fzt.Gülay Akınsel