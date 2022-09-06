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Klinikte legionella bakterisi kabusu: 6 kişi öldü

Arjantin'in Tucuman eyaletinde bir klinikte ortaya çıkan legionella bakterisinin sebep olduğu zatürreden 6 kişi hayatını kaybetti.

06 Eylül 2022 Salı 09:25
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Klinikte legionella bakterisi kabusu: 6 kişi öldü


Tucuman Eyaleti Sağlık Bakanlığı, legionella virüsünün sebep olduğu zatürreden 6 kişinin öldüğünü, toplam 13 kişinin de hastalığa yakalandığını açıkladı.

Tucuman Eyaleti Sağlık Bakanı Luis Medina Ruiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "En az 8 yeni hasta daha tespit ettik. Bunlardan biri (klinikteki) hastalardandı, 2'si sağlık çalışanı ve 5'i de hasta bakıcı." dedi.

Hayatını kaybeden son iki hastanın 64 ve 81 yaşlarında olduğunu, bu kişilerin farklı sağlık sorunlarının bulunduğunu aktaran Ruiz, hastalığa yakalananlardan ikisinin durumunun ağır ve solunum cihazına bağlandığını belirtti.

Luz Medice isimli klinikte ortaya çıkan hastalık için Ruiz, tüm hastaların klinikle bağlantılı olduğunu, klinik dışında bir hastanın görülmediğini söyledi.

Bakterinin sebep olduğu hastalık geçen hafta ortaya çıkmış, bir doktor ve hemşirenin ölümüne neden olmuştu. Hastalığın ilk başlarda ne olduğu belirlenemediği için endişeye yol açmıştı.

Arjantin Sağlık Bakanlığı, akciğer hastalığına legionella bakterisinin neden olduğunu açıklamıştı. Bakanlık, hangi tür olduğu üzerine çalışmaların devam ettiğini ancak legionella pneumophila enfeksiyonuna (lejyoner hastalığı) sebep olan legionella bakterisinden şüphelenildiğini kaydetmişti.


Bakanlık, bakterinin su veya merkezi havalandırma sistemleri vasıtasıyla solunum yoluyla bulaştığını, hastalığın insandan insana bulaşmadığını duyurmuştu.

LEGİONELLA BAKTERİSİ NEDİR?

Legionella (Lejyoner) hastalığı, legionellaceae familyasına ait legionella pneumophila isimli bir bakterinin sebep olduğu bir tür akciğer enfeksiyonudur.


Legionellaceae familyası dahilinde 62 tür bakteri bulunmasına rağmen, içlerinde en bulaşıcısı ve hastalığa neden olanı legionella pneumophila bakterisidir.Lejyoner hastalığına sebep olan bu bakteri, hafif ateşli hastalığa yol açtığı gibi hızlı ve ölümcül bir zatürreye dönüşme riskini de taşır. Bununla beraber, alt solunum yoluyla tüm bünyeyi sistematik bir şekilde etkileyebilir ve hastaları ağır komaya sürükleyebilir. Hastalık, bakteri bulaştıktan sonra iki ila on gün arasında ortaya çıkar. Erken tanı koyulmadığı ve müdahale edilmediği takdirde ölümcüldür. Belirli laboratuvar testleri sonucunda tanı konur ve tedavi sürecine başlanır.

LEGİONELLA BAKTERİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
 

Legionella hastalığının belirtileri bakterinin alınmasından sonraki 2-10 gün arasında ortaya çıkar. Hastada birkaç gün süre ile halsizlik ve yorgunluk yakınması olur. Hastaların çoğunda ateş yükselir (>38.50C). Giderek alt solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gelişir.

LEGİONELLA BAKTERİSİ ÖLÜMCÜL MÜ?

Alt solunum yoluyla tüm bünyeyi sistematik bir şekilde etkileyebilir ve hastaları ağır komaya sürükleyebilir. Hastalık, bakteri bulaştıktan sonra iki ila on gün arasında ortaya çıkar. Erken tanı koyulmadığı ve müdahale edilmediği takdirde ölümcüldür.

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