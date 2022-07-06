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Kobra egzersizinin şok eden faydaları

Adı kadar faydaları da çekici olan kobra egzersizi, omurga sağlığına inanılmaz etki etmektedir. İşte kobra egzersizi yapılışı ve faydaları...

06 Temmuz 2022 Çarşamba 22:33
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Kobra egzersizinin şok eden faydaları
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Sağlıklı ve zinde olmak için egzersizi rutin haline getirmek gereklidir. Spora zaman ayırmakta zorlanıyorsanız, kobra egzersizi ile ağrılarınızdan kurtulmayı deneyebilirsiniz.

Başlangıç seviyesinde bir yoga egzersiz hareketi olan kobra pozisyonu genel olarak güneşi selamlama anlamında yapılmaktadır.

Her gün kobra egzersizi yapmanın özellikle kadın vücuduna faydaları saymakla bitmiyor.

Duruş bozukluğu, sırt ağrısı, omurga sancıları, güçsüzlük gibi birçok konuda sağlıklı olmanıza yarayacak olan kobra egzersizi nasıl yapılır detayları haberimizde...

Kobra egzersizi nasıl yapılır?

Kobra egzersizinde midenize kadar kere yüzüstü uzanın. Midenizden yukarısı yani göğsünüze geldiğinizde vücut yukarıda olsun.

Kollar ise dirseklerden kırık ve ensede birleşmiş olsun. Midenizi yerden kaldıracak kadar geriye esneyip, tekrar midenizi yere değdirin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ise dirseklerinizi yanda tutup yüzünüze doğru kırılmamalarını sağlamak.

Bu hareketi her gün mutlaka 20 kez tekrar edin.

Kobra egzersizi yapmanın faydaları

Kobra hareketinin yararları, sırt, göğüs, omuz, omurga ve karın kaslarının çalışmasını ve açılmasını sağlar. Aynı zamanda kasların güçlenmesini destekler. Enerji verir, karın bölgesindeki organların canlanmasını ve stresin gitmesini sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler:
Kobra EgzersiziSağlık
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