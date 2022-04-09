Kolesistit ve Beslenme

Merhaba sevgili okurlar,

Bugünkü köşe yazımda sizlere kolesistit olarak da bilinen safra kesesinin iltihaplanmasından ve beslenme ile olan ilişkisinden bahsetmek istedim. Ancak beslenme ile olan ilişkisine değinmeden önce safradan kısaca söz edelim. Safra; karaciğerimizin altında bulunan ve armut şekline benzeyen bir sindirim organıdır. Görevi ise karaciğerin ürettiği safra sıvısını depolamaktır. Safra sıvısı ise bağırsaklara dökülen bir sıvıdır.

Kronik olarak ya da akut olarak gelişebilen kolesistit ise genellikle, safra kanalının tıkanması ya da şekil bozukluğu nedeniyle safranın akamaması ve kesenin içinde birikmesi sonucu konsantre safranın, safra kesesini zedeleyerek iltihaplandırmasından meydana gelmektedir. Akut olarak gelişen kolesistitte; fazla ve aşırı yağlı yemekten sonra oldukça ani başlayan ve şiddeti giderek artan ağrı, bulantı, kusma ve iştahsızlık meydana gelir. Kronik kolesistitte ise ani başlayan ağrı, yanma, geğirme, şişkinlik, bulantı, kusma ve kabızlık gözlemlenir.

Peki, beslenmelerinde nelere dikkat edilmelidir?

1.Öncelikle hastaların çoğu kilolu olduğu için hasta uzmanlar eşliğinde zayıflatılmalı, ideal ağırlığına ulaştırılmalıdır. Normal vücut ağırlığında olan hastalar ise gereksinimleri kadar beslenmeleri gerekmektedir.

2.Az ve sık beslenmeli,

3.Yemekler yavaş yavaş tüketilmeli ve iyice çiğnenmeli,

4.Kabızlıkları varsa bol posalı besinler tüketilmeli,

5.İltihabın yok edilmesi için bol bol sıvı tüketilmeli,

6.Gaz yapıcı besinlerden kaçınılmalı(karnabahar, kurubaklagiller, vb.),

7. Et ile yapılan yemeklere yağ eklenmemeli, yemekler yağda kızartılmadan ızgara, haşlama veya fırında pişirilmeli,

8.Sebzeler iyi pişmiş olmalı,

9.Alkollü içecekler, karbonatlı içeceklerden uzak durulmalı,

10.Salam, sosis, sucuk, pastırma gibi kolesterolden zengin besinlerde sınırlandırılmalıdır.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.