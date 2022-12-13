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Kolesterolü düşürür, bağışıklığı yükseltir, Alzheimer ve kanseri önler

Meyveler başlı başına sağlık deposu gibidir. Bazıları var ki içeriğindeki vitamin, mineral ve bileşikler sayesinde ilaç kadar etkili olabilir. Bağırsak sağlığının iyileştirilmesi, yüksek tansiyon, diyabet, kalp hastalığı, obezite ve bazı kanser riskinin azalması da dahil olmak üzere çok sayıda faydası olan bu kış meyvesini aslında dört mevsim boyunca tezgahlarda görebilirsiniz. Tam bir C vitamini kaynağı olan meyvenin faydalarını öğrendikçe şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

13 Aralık 2022 Salı 11:22
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Kolesterolü düşürür, bağışıklığı yükseltir, Alzheimer ve kanseri önler



Elma, sandığınızdan daha fazla sağlığa faydası olan meyvelerin başında yer alıyor. Yeşili, sarısı, kırmızı olan elmalar, kanserden tansiyona, bağışıklıktan sindirime vücutta neredeyse her bölgeye fayda sağlıyor. Şifa gibi özelliklerinin arasında kanseri önleme bile yer alıyor. C vitamini deposu olan elma aynı zamanda antioksidan kaynağıdır. Elmaların şaşırtıcı ve etkileyici özellikleri...

YÜKSEK KOLESTEROLÜ VE TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Çalışmalar, elma tüketimini, elmalarda bulunan çözünür lifin kolesterol düşürücü faydalarıyla ilişkili olabilecek kardiyovasküler hastalık riskinin azalmasıyla ilişkilendirdi. Çözünür lif, kan damarı duvarlarının astarında kolesterol birikmesini önlemeye yardımcı olur. Bu da kalp sağlığınız için çok iyidir. Yapılan çalışmalarda günde iki elma yiyen kişilerin hem LDL ("kötü") kolesterol hem de trigliserit düzeylerinin düştüğü tespit edildi.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Elmanın içeriğinde bol bol bulunan çözünür lifin en büyük faydalarından biri de sindirim sistemini düzenlemesidir. Çözünür lif, sindirimi yavaşlatarak tok hissetmenizi sağlar ve ayrıca kan şekerinizi kontrol etmenize yardımcı olan glikozun sindirimini yavaşlatır. Elmanın kabuğunda ise bir başka fayda olan çözünmeyen lifler bulunur. Çözünmeyen lif ise kabızlığa çok iyi gelir. Kabızlık çekiyorsanız elmayı kabuğuyla birlikte yemelisiniz.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLER

Elmalar, bağışıklığı destekleyen en önemli meyvelerden biridir. Antioksidanla ve bağışıklığı güçlendiren C vitamini ile doludur.

DİYABET DOSTUDUR

Tip 2 diyabetiniz varsa, beslenmenize elma eklemeyi düşünün. Elbette, onlar bir meyvedir, ancak diyabetli kişilerin meyve yiyemeyeceği yaygın bir yanılgıdır. Mayo Clinic, bu durumda, elmanın çözünür lifinin şekerin kan dolaşımına emilimini yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini ve kan şekeri düzeylerini iyileştirebileceğini belirtiyor. Artı, Mayo başına, çözünmez lif içeren sağlıklı bir diyet, ilk etapta tip 2 diyabet geliştirme olasılığınızı azaltabilir.

KANSERİ ÖNLER

Kanseri önlemenin kesin bir yolu olmasa da, elmalar bu hastalıklarla mücadelede rol oynayabilir. Çalışmalar elmalarda bulunan antioksidanlarla ilgili olduğunu düşündükleri belirli kanser riskini azaltabileceğini öne sürüyor. Geçmişte yapılan araştırmalar, elmanın antioksidan bakımından yüksek olduğunu ve laboratuvar çalışmalarında bu antioksidanların kanser hücresi büyümesini sınırladığını göstermiştir.

ALZHEİMER HASTALIĞINI ÖNLEYEBİLİR

Yapılan çalışmalarda elmanın içindeki flavonoidin, Alzheimer hastalığı ve buna bağlı bunama türlerine karşı etkili olduğu kanıtlandı. Bir başka çalışmada ise elmalarda bulunan bir flavonoid olan quercetin'in nöronları oksidatif hasardan koruduğunu ve diğer Alzheimer hastalığı önleyici özellikleri de içerdiğini buldu.

BAĞIRSAKLARI SAĞLIKLI TUTAR

Elmalar, prebiyotik olan pektin adı verilen bir nişasta türü içerir. Cleveland Clinic'e göre prebiyotikler önemlidir çünkü bağırsaklarınızdaki "iyi" bakterileri beslemeye yardımcı olurlar; ayrıca bağışıklık fonksiyonunu güçlendirir, hormon üretimini uyarır ve diğer faydaların yanı sıra vücudunuzun belirli mineralleri (kalsiyum ve fosfor gibi) emmesine yardımcı olurlar.

Anahtar Kelimeler:
MeyveElmaHastalıkşifa
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