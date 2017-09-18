'Kömürden limonata olur mu?' demeyin!

Son zamanlarda adını sıkça duymaya başladığımız aktif kömür kapsülleri kömürün çok yüksek sıcaklıkta aktive edilerek işlenmesi sonucu ortaya çıkıyor. Aktive edilen bu kömürler sindirim sistemi bozukluklarından diş beyazlatmaya kadar birçok alanda kullanılıyor.

Aktif kömürün en önemli özelliklerinden biri ise toksinlerin baş düşmanı olması. Şişkinlik ve mide gazlarına da iyi gelen aktif kömür vücuttan toksin ve ödemlerin atılmasına yardımcı oluyor.

İşte aktif kömür kapsüllerinden yapılmış siyah limonata tarifi:

Malzemeler:

3 limonun suyu

2 adet aktif kömür kapsülü

Bir iki damla akçaağaç şurubu

Buz

Bir bardak su

Yapılışı:

1.Aşama

Limonları kesip sularının sıkıcı yardımı ile çıkaralım

2.Aşama

Çıkardığınız limon suyunun içine 2 adet aktif kömür kapsülünü ve akçaağaç şurubunu ekleyelim.





3.Aşama

Bu karışımın içine buzları ekleyerek bir bardak suyu koyalım

İşte aktif kömür kapsülleri ile yapılmış siyah limonatanız hazır.