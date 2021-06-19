Konforlu bir uyku için yatak seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Ancak uykuya yeteri kadar zaman ayırmak demek, uykudan beklenilen verimi yeterince alabileceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü konforlu ve verimli bir uyku için doğru yatak seçimi de büyük önem taşıyor. Peki, yatak seçiminde nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte detaylar...

Uyku alışkanlığınıza uyumlu olmasına dikkat edin

Konforlu bir uyku için yatağın sertlik – yumuşaklık düzeyinin kişinin konfor anlayışına uygun olması gerekir. Nasıl ki izlediğimiz filmleri ve okuduğumuz kitapları tamamen zevk anlayışımıza göre seçiyorsak, uyumak istediğimiz yatağın konfor düzeyini de yine kendi tercihimize göre belirlemek yerinde olur.

Omurgaya tam destek veren yataklar seçin

Yoğun ve yorucu bir günün ardından, konforsuz bir yatakta uyumanız dinlenmek yerine daha çok yorulmanıza neden olabilir. Böyle durumlarda özellikle bel ve sırt ağrılarınız ertesi gün de devam edebilir ve yaşam kalitenizde ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Bu nedenle yatak seçiminde omurga sağlığını koruyucu özelliklere mutlaka dikkat edilmesi önerilir. Seçeceğiniz yatağın yay teknolojisi, sünger kalitesi ve yoğunluğu bu konuda size önemli ipuçları verebilir.

Kumaş seçimiyle uyku esnasında konforu hissedin

Kaliteli bir uyku, seçilen yatakta kullanılan kumaşla da doğru orantılıdır. Gün boyunca vücutta biriken negatif elektriği uzaklaştırma özelliğine sahip aktif karbon içeren yumuşak tuşeli kumaşlar, zihinsel faaliyetlerinizin rahatlamasını sağlar. Böylelikle çok daha rahat ve kaliteli uyumanıza yardımcı olur. Aynı zamanda ortam havasının temizlenmesine de katkı sağlayan bu kumaşlar, odanızdaki havanın uyku boyunca taze kalmasını sağlar.

Yıllar boyu süren uyku konforu...

Yatağınızın sağladığı konforu uzun yıllar kullanabilmek için yay teknolojine ve kumaşın kalitesine özellikle dikkat etmeniz önerilir. Çift kullanım sağlayan yataklar bu anlamda çok daha uzun süreli kullanım sağlayabilir.