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Konstipasyon ve Beslenme Arasındaki İlişki

Uzman Diyetisyen Aliye Özören'in bugünkü köşe yazısı...

11 Aralık 2021 Cumartesi 10:54
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Konstipasyon ve Beslenme Arasındaki İlişki
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Merhaba sevgili okurlar,

Bugünkü köşe yazımda halk arasında kabızlık olarak bilinen konstipasyon ve beslenme arasındaki ilişkiden bahsetmek istedim. Konstipasyon; defekasyonun gecikmesi, dışkının sert ve kuru olması gibi bulgularla kendini gösteren ve sindirim sistemini etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Başta cinsiyet ve yaş olmak üzere fiziksel aktivitenin azlığı, hamilelik, stres, depresyon, nörolojik bozukluklar, bazı ilaçların kullanımı, yetersiz posa ve sıvı alımı gibi etmenler kabızlığa yol açabilmektedir.

Peki, konstipasyonun önlenmesi ya da düzeltilmesi için ne yapmalı ve nasıl beslenilmelidir?

Öncelikle kabızlığın önlenmesinde ve tedavisinde özellikle beslenme ve hareketli yaşam büyük bir rol oynamaktadır.

Bu bağlamda;

 1.Hareketsiz yaşam tarzından kaçınmalıyız.

2.Günde 2-2,5 litre su tüketimi sağlamalıyız.

3.Az ve sık beslenmeliyiz.

4.Konstipasyon tedavisindeki temel ilkelerden biri de suda çözünen ve çözünmeyen posa tüketimini artırmaktır. Çünkü posa; barsak lümenindeki basıncı azaltması, barsak çapının genişletilmesi ve barsak hareketlerini artırması gibi olumlu etkileri vardır. Bu nedenden dolayı posa tüketimi ortalama olarak 25-30 gram/günde alınması gerekmektedir.

5.Yukardaki bilgi doğrultusunda posa içeriği yüksek olan tam buğday ekmeği, unu ve tam buğday içerikli ürünler, taze sebzeler, taze meyveler, kuru baklagiller ve yağlı tohumların tüketimi artırılmalıdır.

6.Bunlarla beraber eğer konstipasyon belirtisine sahipseniz sabahları aç karnına erik veya kayısıdan yapılmış marmelattan bir kaşık alındıktan sonra üzerine su içilmesi barsak hareketlerini artırmaktadır.

7.Bunlarla ek olarak konstipasyona neden olan düşük posalı besinlerin (beyaz ekmek, paketli ürünler, vb.) tüketimini azaltmanız yararlı olacaktır.

 Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.

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