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Köpek sahiplenmek kalp hastalıkları riskini azaltıyor

Bilim adamlarına göre, insanoğlunun en iyi arkadaşı olarak görülen köpekler, kişinin kalp rahatsızlığı riskini düşürmeye yardımcı olabilir.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:06
Köpek sahiplenmek kalp hastalıkları riskini azaltıyor

İsveç’te yapılan araştırmada, araştırmacılar, köpek sahiplenmek ile kalp sağlığı arasındaki ilişkiyi inceledi. Sonuçlar, köpek sahiplerinin kalp hastalığı riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Çünkü köpekler; sahiplerine sosyal destek sağlıyor ve sahiplerinin fiziksel aktivitelerini de arttırıyor. Özellikle yalnız yaşayan insanlar için köpek sahiplenmek iyi bir fikir olabilir. Daha önce yapılan araştırmalar da, köpek sahiplerinin stresle başa çıkmada daha başarılı olduklarını savunuyor. Köpek sahibi olmanın depresyon riskini de oldukça azalttığı yapılan araştırmalarla ortaya çıkarıldı.


Yapılan araştırmadaki ilginç bulgulardan diğeri ise; özellikle yalnız yaşayan insanlar için köpek sahiplenmenin oldukça önemli olduğu. Yalnız yaşayan insanların kalp hastalıkları yaşamaya daha yatkın oldukları için köpek sahiplenmeleri tavsiye ediliyor. Evcil hayvanların, insanların kalp sağlığı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için, araştırmacılar nüfus verilerini aynı 12 yıllık dönemde köpek mülkiyetinin kayıtlarıyla karşılaştırdılar. (İsveç'teki her köpek Ziraat Kuruluna kayıtlı olmalıdır.) Ayrıca, araştırmacılar köpek ırklarını da kıyasladı. Onların sonuçları, avcılık için yetiştirilen köpeklerin (terrier gibi) kalp hastalıkları riskinin düşüklüğü ile daha ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Köpek sahiplenmenin, mental ve fiziksel sağlığı pozitif yönde etkilediği bir gerçek. Köpekleriyle yürüyüşe çıkan, onlarla oyun oynayan insanların kalp hastalığını tetikleyen stres ve hareketsizliği engellemiş olacağından; bir köpek sizin için bir arkadaştan çok daha fazlası olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Köpek SahiplenmekKalp Hastalıkları
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