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Korona virüs saçları da vurdu

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Yaklaşık iki yıldır etkisi devam eden korona virüs salgını tüm yaşamamızı etkilemenin yanı sıra bazı kişilerde saç dökülmesine de sebep oldu.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:30
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Korona virüs saçları da vurdu

Uzm. Dr. Servet Terziler, Covid geçirdikten sonra saç dökülme olayı yaşayan hastaları bir dizi testlerden geçirdiklerini ve sonrasında tedaviye başladıklarını aktardı.

Covid sonrası saçta yaşanan dökülmelere dair tedavi aşamalarından da bahseden Dr. Terziler, “Öncelikle hastanın anamnezini alıyoruz. Anamnezli hastanın Covid sonrasında saç dökülme olayı yaşayıp bunun şiddetinin artışını analiz ediyoruz. Öncesinde de saç dökülmesi var mı yok mu onu değerlendiriyoruz. İkinci aşamada ise saçın muayenesini yapıyoruz. Saç analiz cihazlarıyla saçların diplerinde bir zarar görme var mı, saçların kalitesinde bir azalma var mı, saç canlı ve parlak mı gibi konulara bakıyoruz. Daha sonra saç dökülmesi ile alakalı vitamin ve hormon testlerini yapıyoruz. Özellikle evden çıkamadıklarından dolayı D vitamini düşüklüğü, beyin yorgunluğundan kaynaklı B12 düşüklüğü, çinko eksikliği, feritin, demir eksikliği gibi bulgular yakalayabiliyoruz. Bu nedenle hasta erkek ya da kadın olsun saç dökülmesi ile alakalı testlerini değerlendiriyoruz. Daha sonra hastanın anamnezini ve laboratuvar testlerini de değerlendirdikten sonra hastaya tedavi protokolleri uyguluyoruz. Daha önce hastada ciddi bir saç dökülme durumu söz konusu değilse sadece Covid kaynaklı dökülme yaşanıyorsa PRP ve mezoterapi uygulamalarıyla güzel sonuçlar alıyoruz. İhtiyacına göre seans aralıkları 5 ile 10 arasında değişiyor. Bunların yanında evde kullanacakları özel tedaviler de sunuyoruz. Sonuçlar ise yüz güldürücü. 1 ila 2 ay arasında saçların eski canlılığına kavuştuğunu söyleyebilirim” dedi.

Son Güncelleme: 10.07.2021 16:11
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