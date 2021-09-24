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Koronavirüs ile grip arasındaki belirti farklılıkları neler?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, grip vakalarında ishal, karın ağrısı, koku ve tat alma bozukluğu gibi belirtilerin Kovid-19'a göre daha az görüldüğünü belirtti.

24 Eylül 2021 Cuma 11:30
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Koronavirüs ile grip arasındaki belirti farklılıkları neler?

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gerek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mevsim itibarıyla viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha yoğun olacağı bir döneme girildiğini söyledi.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yeterince uyulmamasının hem Kovid-19 hem de gribin yayılımını artırdığına dikkati çeken Gerek, "Kovid-19 ve grip enfeksiyonunun ortak semptomları çok fazla. Özellikle delta varyantının neden olduğu Kovid-19'da yüksek ateş, öksürük, aşırı halsizlik, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, koku ve tat alma bozukluğu, dengeyle ilgili semptomlar ön plana çıkıyor. Gribal enfeksiyonda yine yüksek ateş, aşırı halsizlik gibi bulgular var ama Kovid-19'da gördüğümüz yoğun akciğer tutulumu veya hayatı tehdit eden durumla karşı karşıya kalmıyoruz." diye konuştu.

Gerek, Kovid-19 ve grip semptomlarındaki farklılıklara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gribal enfeksiyonlarda ishal, karın ağrısı gibi mide ve bağırsaklarla ilgili semptomları daha az görüyoruz. Kovid-19'daki koku ve tat alma bozukluğunu genelde gribal enfeksiyonlarda çok görmüyoruz. Akciğer tutulumunu, nefes almayı güçleştiren, kandaki oksijen düzeyini azaltan, oksijen ihtiyacını ortaya çıkaran durumu gribal enfeksiyonda eğer çok özel bir durum, ek hastalıklar yoksa çok görmüyoruz. Gribal enfeksiyonu Kovid-19'dan bu şekilde ayırt edebiliriz."

"VİRAL ENFEKSİYONLARDA HİÇBİR ŞEKİLDE ANTİBİYOTİĞİN YERİ YOK"

Grip, soğuk algınlığı semptomları olan hastalara, doktora görünmeden antibiyotik kullanmamaları uyarısında bulunan Gerek, şöyle devam etti:

"Viral enfeksiyonlarda hiçbir şekilde antibiyotiğin yeri yok. Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımını yaygın olarak görüyoruz, bu önemli bir sorunumuz. Viral enfeksiyonlar ortaya çıktığı zaman özellikle kas ve eklem ağrıları veya yüksek ateş durumu varsa bunları gidermek amacıyla bazı ilaçları kullanmak mümkün. Ancak hem Kovid-19 hem de gribal enfeksiyonlar benzer semptomlar gösterdiği için vatandaşlarımız, öncelikle PCR testi yaptırarak, Kovid-19 olmadıklarından emin olmalılar."

Prof. Dr. Mustafa Gerek, Kovid-19 ile gribal enfeksiyonların yayılmasının önlenmesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulması gerektiğinin altını çizdi.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsGrip
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