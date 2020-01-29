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Koronavirüs'ten sonra yeni salgın alarmı

Dünya genelinde paniğe yol açan Korona salgını devam ederken, Kolombiya’dan yeni bir salgın haberi geldi. Kaynağı henüz belirlenemeyen salgında 6 günde 6 çocuk hayatını kaybetti.

29 Ocak 2020 Çarşamba 12:39
Koronavirüs'ten sonra yeni salgın alarmı

Çin’den yayıldığı düşünülen Korona salgını dünya genelinde büyük korkuya neden olurken, Kolombiya’dan başka bir salgın haberi geldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığı ülkenin kuzeybatısındaki Choc eyaletinde yer alan Bajo Baud bölgesinde görülen bir başka salgının, 23 Ocak'tan bu yana 6 çocuğun ölümüne, 60’tan fazla kişinin hasta olmasına neden olduğunu açıkladı.

Bakanlık Twitter'dan yaptığı açıklamada, bilinmeyen bir salgın ile karşı karşıya olduklarını ancak önlemlerini artırmaya başladıklarını duyurdu. 

Kolombiya Wounaan Halk Otoriteleri Konseyi'nin (Woundeko) yasal temsilcisi Orlando Moya, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, salgınının 10 yaşın altındaki çocuklarda ateş, kusma ve ishale neden olduğunu belirtti.

Moya açıklamasında, “Çocuklar ölüyor, sonuncusu dün öğle saatlerinde öldü. Kimse bize bunun nedenini söylemiyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

Choc Sağlık Bakanı Carlos Tirso Murillo, salgınla ilgili henüz net bir bilgi vermezken, salgının temiz su bulunamaması nedeniyle akut bir ishal salgını olabileceğini ifade etti.

Son Güncelleme: 29.01.2020 13:01
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