Künye
Kıbrıs 15
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Sahte ürünleri orijinalmiş gibi sattı
Sahte ürünleri orijinalmiş gibi sattı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Uyuşturucu davası; 3 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu davası; 3 gün daha...
2'si insan kaçakçısı 10 kişi mahkemeye çıkarıldı
2'si insan kaçakçısı 10 kişi...

Koronavirüste sevindirici gelişme: Kendi kendini yok ediyor

Koronavirüsle ilgili gelen bu haber herkesi sevindirecek... Hızlı yayılmasıyla ancak hafif semptomlar göstermesiyle bilinen Omicron, vaka artışını hızlandırsa da koronavirüsün sonunu getirecek gibi. Uzmanlar, Omicron sayesinde virüsün kendi kendini yok ettiğini söyledi. Uzmanlar, birçok insanın farkına varmadan da olsa hastalığı geçirdiğini de ifade etti. İşte haberin detayları...

01 Mart 2022 Salı 09:34
1055 Okunma
Koronavirüste sevindirici gelişme: Kendi kendini yok ediyor
banner108

Hem kış ayının, hem de Omicron varyantının etkisiyle korkutucu seviyelere çıkan vaka sayıları düşmeye başladı. Aşı oranının ve toplumsal bağışıklığın da artmasıyla 60 binlere düşen vaka sayılarındaki aşağı yönlü ivme sürerken, gelen bir haber, önümüzdeki günler için daha da umut verici oldu. Uzmanlar, hafif atlatılan, hatta bazen farkına bile varılmayan Omicron'un, virüsün sonunu getireceğini ifade etti. İşte dikkat çeken haberin detayları...

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka sayısını ve vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabında, "12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık insidans haritasında" dedi ve "12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin" ifadelerini kullandı.

"FARKINA VARMADAN HASTALIĞI GEÇİREN ÇOK KİŞİ VAR"

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, tüm Türkiye’de koronavirüs vakalarında azalma olduğuna değinerek, “Ordu’da vaka sayıları düşüyor, il genellerine bakıldığı zaman yükselen iller olabilir ancak toplama bakıldığı zaman Türkiye’de vaka sayılarında ciddi bir düşüş var, beraberinde ölüm sayılarında da düşüş var. Bu sevindirici bir durum. Bu varyasyondan kaynaklanıyor. Omicron varyantı hafif geçiyor, ölüm sayıları azalıyor hatta farkına varmadan hastalığı geçiren birçok kişi var. Hastamız olarak bile kabul edemiyoruz, çünkü hiç hissetmediği için ve test yaptırmadığı için hastalığı bilmeden geçiriyorlar” diye konuştu.

"SON VARYANT YÜZ GÜLDÜRÜCÜ, KENDİ KENDİNİ YOK EDİYOR"

“Bu son varyant gerçekten yüz güldürücü, virüs kendi kendini yok ediyor diyebiliriz” diyen Prof. Dr. Enginyurt, “Ama buna rağmen tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Çünkü bu son varyasyonun ileride neler oluşturabileceği ile ilgili şuan yorum yapmamız mümkün değil. Bu nedenle tedbirimizi elden bırakmamak gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

"AŞININ GÜVENİLİRLİĞİ ÇOK FAZLADIR"

Sağlık Bakanlığı’nın ilerleyen günlerde diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yakın zamanda bazı kısıtlamaları tamamen kaldırabileceğini düşündüklerini ifade eden Enginyurt, “Ama yine de uzunca bir süre tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor, kural olsun ve olmasın tedbirlere devam etmemiz gerekiyor. Bu tablo şunu göstermiştir ki; aşının güvenliği çok fazladır. O nedenle aşılarımızı ve hatırlatma dozlarını yaptırmamız gerekiyor ta ki ‘tüm dünyada pandemi kalktı’ denilene kadar aşılanmaya devam etmek gerekiyor. Benim izlediğim servis ve polikliniklerde hastalar eğer aşılı ise hastalığı çok hafif atlatıyorlar. Ölüm oranları şuan sadece yaşlı hastalarda ve aşı olmayan yaşı hastalarda görünüyor. O nedenle yaşlılarımız da korumak adına onların aşılarını ve hatırlatma dozlarını yaptıralım” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Özgür Enginyurt, Ordu’da aşı oranlarının Türkiye’deki aşı oranlarının çok üzerinde olduğunu ve bu konuda vatandaşların ilgisi ve sağlık çalışanlarının gayretinin fazla olduğunu sözlerine ekledi.

(İHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Canan Karatay: Eritip içenler 95 yaşına kadar yaşıyor
Prof. Dr. Canan Karatay: Eritip içenler 95 yaşına kadar yaşıyor
Covid-19'a yakalanan nasıl beslenmeli?
Covid-19'a yakalanan nasıl beslenmeli?
Protez cerrahisi sonrası fizik tedavi büyük önem taşıyor!!!
Protez cerrahisi sonrası fizik tedavi büyük önem taşıyor!!!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim