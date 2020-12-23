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Koronavirüste soğuk hava etkisi: Daha uzun yaşıyor

SBÜ Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, soğuk havanının koronavirüse etkisini anlattı: Virüsler soğuk ve nemli ortamları çok severler. Puslu havada canlılıklarını daha uzun devam ettirebilirler.

23 Aralık 2020 Çarşamba 16:53
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Koronavirüste soğuk hava etkisi: Daha uzun yaşıyor

Koronavirüs ne kadar süre canlı kalabiliyor? Soğuk havanın virüse etkisi var mı? SBÜ Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı TRT Haber yayınında bu soruların yanıtını verdi.

“Kış ayları bizim için çok tehlikeli” diyen Doç. Dr. Savaşçı soğuk havanın etkisini şöyle açıkladı:

Soğuk ortamda 6 saate kadar canlı kalabilir

“Virüsler soğuk ve nemli ortamları çok severler. Puslu havada canlılıklarını devam ettirebilirler. Kışın kapalı ortamın da etkisi var. Virüs nemli ve soğuk ortamda yaşar. Biz de soğuk zincirde muhafaza ederiz numuneleri… Yüzeylerde normalde bir virüsün aktif olduğu dönem 2 saattir ama 6 saate kadar canlılığını devam ettirebilir. O yüzde nemli ortam varsa yaşaması daha kolay olur.”

Aşıya rağmen kış çetin geçecek

Bu kışın aşıya rağmen çok çetin geçeceğine dikkat çeken Doç. Dr. Savaşçı nedenini ise şöyle anlattı:

“Aşılansak bile bunun yansıması nisan-mayıs ayını bulacak. Biz kış dönemini virüsle temasla geçireceğiz. Bu dönemde el hijyeni ve ortam havalandırması çok önemli. Maskeyi bırakmayacağız. Aşı olsak bile maskeye devam edeceğiz.”

"Yılbaşında evde kaçak kutlama yapmayın"

Doç. Dr. Savaşçı ev içi yılbaşı kutlamaları konusunda vatandaşları şöyle uyardı:
“ABD’de Noel ile vaka artışı olabilecek. Ocak ayının 15’inden sonra biz yılbaşının etkilerini göreceğiz. Bu tarihten sonra havalar da soğuyacak. Asla kaçak kutlama yapmamalıyız. Maskesiz ortamlarda bulunmamaya dikkat etmeliyiz. Belirti göstermeyenler de bu kutlamalarda kapalı alanlarda virüsü daha kolay bulaştırabilir. Maskesiz 15 dakikadan uzun süre 2 metreden yakın mesafede damlacık yoluyla bulaşması kaçınılmaz oluyor. Şu anda da ev içi temasla yayılıyor. Zorunlu olmadıkça market ihtiyaçları da dahil dışarı çıkmamamız gerekiyor. Mümkünse bu yılbaşında çekirdek aileyle geçirmek önemli.”

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