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Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, Kovid-19 sürecinde düzenli ve yeterli uykunun iyileşme sürecini hızlandırdığını söyledi. Prof. Dr. Levent Öztürk, "Uykusuz kaldığımız zaman virüslerle mücadele eden bağışıklık sistemimiz uygun şekilde mücadele edemez ve savaşamaz. Bu durum hastalığın ağırlaşmasına neden olabilir" dedi.

01 Şubat 2022 Salı 14:28
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Koronaya yakalananlar dikkat!
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Prof. Dr. Levent Öztürk, sağlıklı uykunun güçlü bir bağışıklık sisteminin temel taşlarından olduğunu ifade etti.

Kaliteli uykunun vücuda olumlu etkisinin salgın döneminde açıkça ortaya çıktığını belirten Öztürk, Covid-19 tedavisi sürecinde hastaların uyku düzenine azami dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Düzenli ve sağlıklı uykunun bağışıklık sisteminin güçlü olmasını doğrudan etkilediğini aktaran Öztürk şunları kaydetti:

"Yaptığım bir araştırmada 2 gün uykusuz kalan birinin lenfositler dediğimiz bazı akyuvar hücre gruplarının sayıca azaldığını göstermiştim. Bu hücreler doğal katiller dediğimiz hücreler ve özellikle viral hastalıklarla mücadelede çok önemli. Kovid-19 viral bir hastalık. Uykusuz kaldığımız zaman virüslerle mücadele eden bağışıklık sistemimiz uygun şekilde mücadele edemez ve savaşamaz. Bu durum hastalığın ağırlaşmasına neden olabilir. Hasta olmayan bireylerin de hasta olmasına neden olabilir. Ama güçlü bir uyku sağlığı ve üzerine de aşılarımız da tam ise bizi hasta olmaktan koruyabilir."

Öztürk, Covid-19 teşhisi konulan bireylerin izolasyon ve karantina süreçlerini dinlenerek ve sağlıklı uykuyla geçirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Hastaların kendilerini yoracak aktiviteler ve uzun süre telefon ve bilgisayar kullanımından kaçınması gerektiğini belirten Öztürk, "Özellikle gece saatlerinde kişi dinlenmeli ve uykusundan taviz vermemelidir. İyi bir şekilde uyumayı başarırsa bu hastalıktan toparlanması da o oranda hızlı olacaktır." diye konuştu.

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